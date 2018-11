No es que las criaturas descritas a continuación y vistas en la galería de fotos que precede a estas líneas sean las mismas que aparezcan en la película "Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald", a estrenarse el 15 de noviembre en el Perú. Pero lo cierto es que J.K. Rowling, también autora de la saga de Harry Potter, estudió la mitología de diversas partes del mundo para inspirarse en sus libros, en el guion de la mencionada cinta, y eso incluyó a la peruana. De hecho, solo hay una bestia de origen nacional a la que se hace referencia en el filme protagonizado por Eddie Redmayne, Judd Law y Johnny Deep: el peruvian vipertooh, un tipo especial de dragón. La ocasión, sin embargo, cayó como anillo al dedo para conocer qué criaturas de nuestra tradición oral se asemejan a las que la autora británica ha considerado en el último proyecto cinematográfico de Warner Bros. Y para eso buscamos al experto Javier Zapata.



Portada del libro "Seres mágicos del Perú", ilustrado por Víctor Sanjinez.

Zapata es autor del libro “Seres mágicos del Perú”, el cual se editó por primera vez en el año 2010. Esta es una enciclopedia de leyendas recogidas desde distintas partes del país. Él es en la actualidad editor en Malabares. Inspirado en las historias de Harry Potter y El Señor de los Anillos, quiso saber hace años más de la mitología peruana, pero la información estaba demasiado dispersa. Decidió, entonces, ordenarla y categorizarla. Aquel primer libro le tomó más de un lustro de trabajo. Con autoridad en el tema, entonces, el investigador da cuenta de 'bestias peruanas' similares a la que se podrán apreciar en la película. Estas son:



LAS SIRENAS Y LOS YAKURUNAS

En nuestro país, la mitología sobre la sirenas es muy parecida a la nórdica. Es decir, se trata de mujeres hermosas que viven en las riberas de los ríos y de las lagunas peinándose y cantando delicadamente para enamorar a los hombres que pasan solitarios. Si caen en el encanto, ellas los invitan a ir bajo las aguas y a ellos no se les ve más. En la Amazonía, de hecho, se les conoce como las yaras. Su cuerpo es del color de la madera y sus cabellos son verdes como la vegetación. El yakuruna (“hombre del agua” en quechua), por su parte, es una suerte de versión masculina. La gente dice que cuando se ven luces debajo del agua, por la noche, es que este se encuentra por allí pasando.

LA YAKUMAMA Y LA SACHAMAMA

En la Amazonía se cree en la existencia de una boa gigantesca, de dos metros de diámetro, monstruosa, que vive en los ríos. Esa es la yakumama, el espíritu madre de los afluentes. Esta serpiente enorme los protege y puede hacerse pasar por troncos para hacer que las embarcaciones naufraguen si siente amenazas por parte del hombre. La sachamama es muy similar, también es madre, pero de la selva. Va por la tierra, entre los árboles. Ambas son espíritus tutelares.



LOS DUENDES

A veces son confundidos con enanos o los muquis, pero no son lo mismo. Según la tradición oral, son seres malignos y suelen originarse de las almas de los niños que mueren sin haber sido bautizados. Se sabe de ellos en casi todo el Perú.

EL AMARU

Es un ser mitológico que forma parte del folclore de Junín. Amaru significa “serpiente” en quechua. Pero esta tiene cara de llama y alas, como los dragones. En otras latitudes, estos últimos se reproducen por huevos, pero el origen aquí es otro. Cuenta la leyenda que el gran Tulumaya, el dios arco iris, puso un pie a cada lado de un lago y de ahí nació el amaru. Su concepción se dio para ayudar a los hombres, pues dos monstruos que vivían en ese mismo lago atormentaban a los habitantes cercanos. El amaru, finalmente, mata a las bestias. Tulumaya, luego, envía a otro amaru. Así llegan a coexistir dos: uno blanco y uno negro. Todos los años, cuando se renuevan las lluvias, ambos luchan. Dicen la gente que se puede ver en el cielo quién gana. Si hay oscuridad, será un año malo para la cosecha. Si hay luz, habrá ventura.

LOS MUQUIS

Son seres que están muy ligados a las minas. Bonachones y renegones, no son necesariamente malos. Según la tradición, ellos han sido por siempre los dueños del mineral. El muqui sabe en qué usará el hombre el oro, la plata o lo que fuere. En las tradiciones se habla de gente que puede caerle muy bien al muqui. Si ese es el caso, este le abre la veta de la mina para que halle el mineral precioso. Pero si el hombre no es de su agrado, puede hacer que este no encuentre nunca lo busca. O peor aún, podría provocar derrumbes para obstaculizar su misión. También se le conoce como el ‘tío’ o el ‘chinchilico’. Incluso hoy los mineros le ofrecen como pago coca y aguardiente antes de entrar a trabajar.



LOS AUQUILLOS

Podría decirse que son un tipo de gnomo. En la mitología europea, estos son espíritus sabios y benéficos. En la nuestra, en cambio, casi todos son malos. Tal vez esto se deba al proceso de colonización española en el Perú que estableció que todas las adoraciones que no fueran católicas eran demoniacas. El auquillo en particular es una presencia relacionada con los apus y los cerros. Es un viejo agresivo con los hombres, mientras que a las mujeres trata de llevárselas para hacerlas suyas. Se cree de su existencia en todo el Perú.