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El Papa recibe en el Vaticano al vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, el 19 de mayo de 2025, un día después de la misa de inicio de su pontificado. La reunión marcó uno de sus primeros encuentros con autoridades estadounidenses. (Photo by Vatican Media/Vatican Pool - Corbis/Getty Images)