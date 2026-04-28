Las mujeres no esperan que el mundo las nombre para existir en él: florecen en la puna, en el patio de la escuela, en el mercado, en la claridad de cada nuevo día. Llevan en el cuerpo una sabiduría que no se estudia ni se hereda: se vive.

Durante años, el fotógrafo peruano Víctor Idrogo ha recorrido el país para documentar, con mirada cercana y sostenida, la vida de las mujeres en sus contextos más cotidianos, registrando no solo sus realidades, sino los cambios que, silenciosamente, se van abriendo paso generación tras generación.

Desde el altiplano hasta las plantas de empaque de Ica, desde los talleres textiles hasta las cochas artificiales de Arequipa, sus imágenes encuentran a mujeres que sostienen familias, comunidades y sueños. Mujeres que heredaron la tierra y también la transformaron, que accedieron a la educación cuando no era evidente que pudieran, que construyeron redes donde el mundo veía soledad.

En cada retrato late una historia de equidad en construcción; no como promesa lejana, sino como realidad que ya ocurre, con una fuerza extraordinaria.

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