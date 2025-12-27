1 / 25

Bomberos y un helicóptero combaten un incendio forestal mientras el fuego consume viviendas en Pacific Palisades, impulsado por fuertes vientos y una sequía extrema. El siniestro se convirtió en uno de los incendios más graves en la historia reciente de la ciudad, y hasta las millonarias estrellas de Hollywood lo sufrieron. The United States' second-largest city has never faced a blaze of this scale, driven by an extreme autumn drought and fierce Santa Ana winds -- the strongest since 2011 -- that have turned dry hills into kindling, fuelling a relentless inferno that has raged for more than a week. (Photo by David Swanson / AFP)