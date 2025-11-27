9 / 10

El nuevo Beauty Bar de Ripley es un concepto multimarca dirigido principalmente a la Gen Z. Aquí se encuentra el primer espacio abierto de Korean Beauty en una tienda por departamento en el Perú, con marcas virales como Cosrx, Tir Tir, Purito y Mixsoon. También se encuentra un espacio dedicado a marcas locales, hechas con mucho orgullo por chicas peruanas y reconocidas por su calidad premium: Alma Bonita, Lou Botanicals y Ella Park. Se celebra, además, la llegada de las fragancias árabes como Lattafa.