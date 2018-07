Rusia 2018: un resumen de lo que viven los hinchas de todo el mundo | FOTOS

- / -

REZO POR VOS. Antes de James y Cuadrado, es decir, de sus cortes en barbería, no había un solo colombiano que no quisiera tener la peluca del ‘Pibe’ Valderrama. Patrono del pase corto, panorámico y elegante –herencia de César Cueto–, la hinchada colombiana hizo uso de todos sus santos para ganarle a Inglaterra en octavos de final. No alcanzó.