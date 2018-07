Selvámonos 2018: así se celebraron los 10 años del festival

Selvámonos, el festival de música de la selva más grande del Perú cumplió 10 años de vida el pasado 29 y 30 de junio. Como ya es costumbre, la fiesta se armó en el fundo Cemayu (Oxapampa).



Miki González, Francois Peglau, La Mente, Cuchillazo, Hit La Rosa, Bareto y más artistas nacionales fueron algunos de los infaltables del encuentro. Mientras que Iseo & Dodosound with The Mousehunters llegó desde Madrid (España) para celebrar. Al igual que los chilenos de Lobos Marinos y los franceses de The Inspector Cluzo.

La fiesta fue a lo grande y para toda la familia. Actividades de camping, yoga, slackline, fulbito y volley también acompañaron a la experiencia Selvámonos en esta oportunidad.

