Selvámonos: cómo se vive el festival según el ojo de Somos

Este 29 y 30 de junio, ‘Selvámonos’ nos trae una nueva edición; pero no una cualquiera. Este año el festival más grande de la selva peruana, celebra sus 10 años. Un fin de semana lleno de música, arte y naturaleza; una alternativa cultural de la mano con el cuidado del medio ambiente.

Con sabor a viaje y naturaleza, ‘Selvámonos’ es una experiencia cultural con agrupaciones internacionales, como los mexicanos de Little Jesus; los chilenos, Lobos Marinos; los españoles, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, que tocarán por primera vez en la selva peruana; asimismo de Chile, Nano Stern; de Francia, The Inspector Cluzo; desde Sudáfrica, Kebra Ethiopia; así como las bandas nacionales La Mente, Cuchillazo, Uchpa, Barrio Calavera, Francois Peglau, Hit La Rosa, Novalima, Bareto, Mundaka, Miki González, quien se presentará por primera vez en Oxapampa, y Pooow! Un espectáculo de primer nivel al cuidado del medio ambiente.

Esta experiencia musical empezará a las 15:00 pm del viernes 29 en el Fundo Cemayu de Oxapampa. Y para los amantes del fútbol, transmitirán en vivo, en pantalla gigante, los partidos del ‘Selvamundial’.

No hay excusa para disfrutar de este fin de semana lleno de mucho más que música.





MÁS DE SOMOS...