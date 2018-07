Fuimos y seremos: los hechos más curiosos de la semana al estilo de Somos

- / -

(17/07) My name is Luka. Emocionado por el talento del jugador de Croacia, pero sobre todo por su historia de supervivencia, el cajamarquino Elías Cubas decidió ponerle Luka Modric a su quinto hijo, quien nació sano y fuerte en el centro de salud de Jaén. ¿Lo veremos algún día en el verde?