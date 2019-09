Friends: 10 actores peruanos nos dicen quién es su personaje favorito de la serie

Por Samantha Aguilar

A 25 años del estreno de Friends, una de las series más vistas de la televisión, diez actores locales nos comentan cuál es su personaje favorito, y qué les gusta tanto la serie.

Gonzalo Torres: "Es difícil elegir uno, pero el que me hacía reír más es Joey, creo que porque es el más tonto. La serie refleja muy bien lo que fue los noventa y es entrañable por sus personajes. No veo las repeticiones, porque no me gusta volver al pasado".



Bernie Paz: "Me gustaba mucho Rachel ¡A quien no! Y también el personaje de Joey. Es una serie que siempre que la están pasando en el cable me detengo a verla y engancha, creo que marcó una época"

Fiorella Rodríguez: "Phoebe me parece extraordinaria. Friends es una gran serie por sus situaciones absurdas y cotidianas, y cómo son manejadas por los personajes. Mantienen una línea sin necesidad de la continuidad. ¿Si colecciono algo? La verdad es que nada, porque es mi segunda serie favorita. La primera es Seinfeld ¡siempre!

Diego Lombardi: "Es una serie muy divertida. Mi personaje favorito es Ross. Todo lo que pasa es súper duro, pero aun así, él maneja un gran sentido del humor".



HBO Max pagó US$ 425 millones por Friends. (Foto: AFP) HBO Max pagó US$ 425 millones por Friends. (Foto: AFP)

Katia Condos: "Me gustan los tres varones y con los tres he tenido sueños eróticos. Así que se me ha difícil elegir uno. Cada uno ha tenido su momento en la serie que hacía que vaya variando de favoritos"

Vanessa Saba: "Ross, pero no sé, si tanto por el personaje o el actor. No sé a quien veo más cuando veo la serie, y claro también me agrada Mónica, cuando vuelve al pasado, es muy tierna"



Adolfo Aguilar: "Mónica, porque es obsesiva con sus dietas, es controladora, en ese sentido, creo que con ella me identifico, se parece mucho a mí. Y para mí es la más bonita"

Marco Zunino: "Soy súper fánatico de la serie, me encantan Rachel y Ross por el tipo de comedia que manejaban los dos cuando estaban juntos, iban mucho por el absurdo. Sin embargo, uno de mis capítulos favoritos es el de Acción de gracias, porque están los seis juntos. Colecciono las revistas que salieron cuando terminó la serie. Además, he tenido la suerte de ver en persona a Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer, pues trabajaba como conserje en un hotel famoso en Los Ángeles".

La exitosa serie “Friends” es una de las más aclamadas de toda la historia de la televisión (Foto: NBC) La exitosa serie “Friends” es una de las más aclamadas de toda la historia de la televisión (Foto: NBC)

Juan Carlos Rey de Castro. "Ross me parece particular. No necesita mayor expresión facial, tiene un toque particular. Siempre está un paso detrás de todos y es el más inocente. Uno de mis capítulos favoritos es el de la boda de Ross. Cuando trabajaba en una cafetería en Estados Unidos tuve la oportunidad de ver a todo el elenco que llegó por un festival que había en la ciudad. Fue sorprendente".



Andrés Salas. "Joey y Phoebe, pero también Mónica y Ross. (risas). Es bien difícil decidirse por uno, todos son muy buenos. Siempre que puedo busco mira las repeticiones de la serie en la televisión o busco los capítulos más pajas en Internet".