Gallery Weekend 2025: el evento artístico que convoca a los amantes del arte a un recorrido por diversas galerías, museos y centros culturales

A diferencia de una feria o una exposición colectiva, Gallery Weekend se vive caminando. La propuesta es ambiciosa, pero sencilla en la práctica: una ruta que invita a descubrir, entre galerías, museos y centros culturales, los lenguajes artísticos de cada espacio. Desde su creación, este fin de semana dedicado al arte se ha consolidado como una de las fechas culturales más esperadas del calendario limeño, con la intención de crear puentes entre las galerías y los visitantes, para que el arte contemporáneo forme parte de sus vidas.

“Queremos que este acercamiento afiance ese nexo y promueva la formación del coleccionista del mañana”, explica Cristina Quimper, directora de la Asociación de Galerías del Perú, sobre el circuito que este año reúne nueve galerías y el taller residencia Río Corrientes, dedicado a promover el arte amazónico con destacados representantes de comunidades como los iskonawa. “El arte contemporáneo se ha revalorizado en distintas partes del Perú. El ejemplo más sobresaliente es el arte de comunidades amazónicas, tan admirado hoy en día. Nuestro objetivo es llevar este modelo a otras ciudades y propiciar intercambios culturales entre regiones”, agrega Quimper sobre esta apuesta del evento.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

En el evento se podrá visitar Río Corrientes, un espacio dedicado al arte amazónico contemporáneo que pone en valor obras de artistas como Lastenia Canayo (en la imagen), Olinda Silvano, entre otros. / Gallery Weekend

Recorrido descentralizado

Mientras Barranco, Miraflores y San Isidro afianzan la presencia de distritos tradicionales del circuito artístico de la ciudad, la participación de una galería de Breña marca un nuevo eje que amplía el recorrido. Durante los días del evento, en galería Gato se presentará “Superficies habitadas”, con obras de Isabel Cordovil, Cristina Garrido y Gabriele Beveridge, además de una performance en vivo a cargo de Luciana Frisancho y Cosmicgyal.

Breña se suma al mapa cultural con la Galería Gato, un nuevo eje que amplía el recorrido de Gallery Weekend Lima 2025 y propone acercar el arte contemporáneo a otros públicos. / Gallery Weekend

La descentralización de Gallery Weekend responde a mucho más que una decisión geográfica: “La ruta se ha diseñado desde la idea de diversidad y diálogo. Cada distrito aporta algo distinto: espacios con trayectorias diferentes, artistas con lenguajes propios y propuestas curatoriales que no buscan parecerse entre sí.

Lo valioso es, justamente, ese cruce de miradas y estilos”, explica María Emilia Miró Quesada, organizadora de Gallery Weekend. La edición 2025 del evento se caracteriza por la diversidad de lenguajes y disciplinas. Las galerías participantes ofrecerán desde pintura y escultura hasta instalaciones, cerámica y arte conceptual. Su deseo es que los visitantes experimenten una amplia gama de propuestas, que van de las más tradicionales a las más experimentales.

La exposición “ Industria Nacional”, en la galería Livia Benavides, reúne pinturas en las que el artista Iosu Aramburú confronta pasado y progreso. / Gallery Weekend

En Barranco, los visitantes podrán apreciar “Fui a buscar la lluvia”, de Fernando Nureña, en Crisis Galería; “Industria nacional”, de Iosu Aramburú, en Livia Benavides; y la exposición compartida de Miguel Aguirre y Verónica Luján, en Mueve Galería. En Miraflores, la escultora Silvia Westphalen presentará “El agua recuerda” en Fórum, mientras que en Ginsberg + Tzú destacan las obras de Silvana Pestana y Alejandra Pérez.

Obra de Miguel Aguirre, que forma parte de la exposición “Norte y cuerpo celeste”, la cual presentará junto a Verónica Luján en MUEVE galería. La muestra reúne pinturas, dibujos e instalaciones que articulan el cosmos y la vida familiar. / Gallery Weekend

“Este intercambio se ha ido dando naturalmente en las últimas dos décadas, hay una sinergia constante entre la escena local e internacional, gracias a la participación de galerías y artistas peruanos en ferias y centros culturales del mundo”, cuenta Quimper. Más allá de las inauguraciones simultáneas, Gallery Weekend propone vivir el arte de manera cercana y participativa.

Habrá visitas guiadas, presentaciones de libros, performances y ‘brunches’ que permitirán a los visitantes interactuar directamente con los artistas. Más allá de las inauguraciones simultáneas, Gallery Weekend propone vivir el arte de manera cercana y participativa. Habrá visitas guiadas, presentaciones de libros, performances y ‘brunches’ que permitirán a los visitantes interactuar directamente con los artistas.

“La idea es que el recorrido no sea únicamente visual, sino también vivencial y relacional. Que cada quien pueda construir su propio itinerario y su propia lectura de la ciudad a través del arte”, añade María Emilia Miró Quesada. Ejemplo de ello es la actividad que prepara Mueve Galería: una visita guiada pensada especialmente para niños, en la que podrán reflexionar sobre las obras y crear piezas propias inspiradas en la muestra.

Con esta iniciativa se busca estimular la curiosidad, la atención al detalle y el pensamiento crítico desde una edad temprana. La programación incluye conversatorios, charlas y actividades paralelas en cada distrito. Todas son de ingreso libre, lo que reafirma la vocación abierta e inclusiva del encuentro. “Gallery Weekend Lima es una oportunidad para detenernos y mirar distinto, para reconectarnos con la sensibilidad y con nuestra capacidad de asombro. El arte tiene el poder de transformar no solo los espacios, sino también la forma en que habitamos la ciudad”, complementa Quimper.

La obra de Rubén Saavedra, “Bacon y las chicas”, que se presentará en La Galería de San Isidro, se inscribe en una corriente que fusiona el retrato aristocrático con símbolos históricos y elementos contemporáneos. / Gallery Weekend

A lo largo de cuatro días, Lima se convertirá en una galería viva: de los muros industriales de Breña a las antiguas casonas de Barranco, del ritmo citadino de Miraflores a los espacios sobrios de San Isidro. Cada distrito, cada artista, cada exposición parece dialogar entre sí, recordándonos que la ciudad puede ser también un museo a cielo abierto.