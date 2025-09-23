Este será un encuentro de titanes. Los chefs Gastón Acurio y Mitsuharu Tsumura llegarán este sábado 27 a la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, para uno de los eventos más esperados en estas tierras serranas. Se trata de “Compartamos el éxito”, una serie de conversatorios organizados por el Patronato Pikimachay. Junto al empresario Carlos Añaños, presidente del patronato, los chefs dialogarán sobre lo que más les gusta a los peruanos: la comida.

Ayacucho se está posicionando como un destino de cultura viva, con una prestigiosa gastronomía, abundante biodiversidad y protagonistas que deben darse a conocer.

De esta manera, se busca reunir no solo a chefs destacados: también le darán vitrina a lo mejor de la gastronomía. Desde las picanterías y panaderías que guardan siglos de historia hasta la fuerza creativa de jóvenes emprendedores, chocolateros, caficultores y viticultores.

El reconocido chef Gastón Acurio es uno de los invitados centrales del evento “Compartamos el éxito”. (Foto: GEC) / JOSE ROJAS BASHE

UN DÍA QUEDA CHICO

La jornada empezará a las 9 de la mañana con las palabras de apertura de Carlos Añaños. Después, conversarán picanteras arequipeñas con las cocineras ayacuchanas. La biodiversidad también será un tema de reflexión con productores de papa, trigo, chocolate, queso, aceite de palta y agroemprendimientos.

Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, chef y propietario de Maido, el Mejor Restaurante del Mundo por The World’s 50 Best, asistirá a la cita. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

Carlos Añaños, empresario ayacuchano y presidente del Patronato Pikimachay, estará presente. (Foto: Jesus Saucedo/ @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

No faltará el especialista Johnny Schuler para compartir sus conocimientos sobre el pisco con una degustación y cata. La mesa central será el conversatorio “Gastronomía y futuro del Perú” con Gastón Acurio, Micha y Carlos Añaños. Al día siguiente, el 28 de setiembre, la programación continuará con el tradicional ‘chaccu’ de vicuñas. El público puede seguir los avances desde las redes sociales del Patronato Pikimachay.

Con estas conversaciones se comenzará a reflexionar sobre el potencial de la gastronomía ayacuchana y su cultura ancestral. //