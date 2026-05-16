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La sommelier Rosanna Zárate nos conduce por los tres espacios de Prieta Quebranta (@prieta.quebranta). Con una fina curaduría, se encontrarán más de 240 botellas de 40 bodegas peruanas. 
La sommelier Rosanna Zárate nos conduce por los tres espacios de Prieta Quebranta (@prieta.quebranta). Con una fina curaduría, se encontrarán más de 240 botellas de 40 bodegas peruanas. 
/ @richardhirano
Por Diana Gonzales Obando

Esta es una señal. Encontrarnos con un espacio como la vinoteca Prieta Quebranta indica que el vino peruano debe tomarse muy en serio. Y no es para menos. La historia vitivinícola sudamericana comenzó en nuestro país con la llegada de los primeros racimos de uva negra criolla durante la colonia. Cerca de 500 años después, bodegas nacionales —poco a poco y en pequeñas producciones— están destacando ante los ojos del mundo y de los propios paladares de nuestros compatriotas acostumbrados a las botellas importadas de Argentina, España, Italia, Francia o Chile.

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