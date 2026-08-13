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Resumen

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Ama Meze es un elogio de la curiosidad. (Foto: Diego Moreno/ Revista Somos)
Ama Meze es un elogio de la curiosidad. (Foto: Diego Moreno/ Revista Somos)
Por Marissa Chiappe

Apenas llegó a Lima, Elena Guerini hizo noches de pizza en Epicerie Dasso. El éxito la llevó a poner una pizzería junto a su esposo, Víctor González, y otros socios. Luego se animaron solos a abrir Amarcord, su primer proyecto italiano. El nombre viene de “a m’arcord”, la expresión en dialecto romañolo que Fellini usó de título para uno de sus filmes más memorables y que significa “yo me acuerdo”. Ese restaurante es memoria familiar traducida en carbonara, cacio e pepe y en sus pizzas.

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