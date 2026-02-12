Año Nuevo Chino: una ruta de 5 chifas imperdibles para celebrar el inicio del Año del Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino 2026 llega con la fuerza y el ímpetu del Caballo de Fuego. Dejamos atrás la energía de la serpiente para dar paso a un ciclo vibrante, asociado al coraje, la pasión y los nuevos comienzos. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que alrededor de una gran mesa? Aquí te proponemos cinco chifas imperdibles (y con descuento para los suscriptores de “El Comercio”) para recibir este nuevo año como se debe. ¡Feliz Año Nuevo!

Song

Comenzamos la ruta en el restaurante que forma parte del mismo grupo gastronómico responsable de la cadena Villa Chicken, el chifa Master Kong y el restaurante Casa Tambo. Sus ambientes transmiten tranquilidad, armonía y arte que evoca a la dinastía Song que inspira su concepto. La propuesta gastronómica aquí es distintiva, con sabores familiares al paladar peruano pero que, a su vez mantienen la tradición gastronómica china. Además, de una carta de coctelería que hace aún más redonda la experiencia.

Descuento: 30% de descuento de lunes a sábado para los sucriptores de “El Comercio”.

¿Dónde? Av. Augusto Pérez Araníbar 2106, San Isidro.

Barrio Dragón

La historia de este chifa empezó en Punta Hermosa, pero no tardó en conquistar también las mesas de la ciudad al abrir su segundo local en Miraflores en el año 2025. Este chifa ofrece una variedad de opciones tradicionales y propuestas con sabores de la casa. Entre los favoritos destacan el wantán frito, el pollo Cru Kay, el arroz chaufa Dragón y salteados como el Fun Kin Chong Long y el Kay Ten, servidos en un plato a la plancha que es todo un espectáculo. Para el Año Nuevo Chino, Barrio Dragón tendrá diversas celebraciones el 17, 19, 24 y 26 de febrero, desde las 6pm.

Descuento: 30% de descuento para los sucriptores de “El Comercio”.

¿Dónde? Av. 28 de julio 1420, Miraflores / Av. Garcia Rada 110, Punta Hermosa.

Chifa Royal

Un emblema de la cocina china. Abrió sus puertas en 1995 y hoy es uno de los espacios fijos para disfrutar del auténtico sabor de esta gastronomía tan valorada por los peruanos, pero también un lugar con un ambiente acogedor y decoración que lo ha hecho sinónimo de elegancia.

Descuento: 30% de descuento para los sucriptores de “El Comercio”.

¿Dónde? Av. Guillermo Prescott 231, San Isidro.

Kion Peruvian Chinese

Kion ha construido su identidad sin atajos: nada de glutamato ni saborizantes artificiales, solo fondos y salsas hechas en casa. Su carta familiar incluye dim sum, arroces y el emblemático Platón de Asados. Nació en Cusco hace más de una década.

Descuento: 25% de descuento para los sucriptores de “El Comercio”.

¿Dónde? Vasco Núñez de Balboa 737, Miraflores/ Mariscal La Mar 901, Miraflores/ El Polo 765, Surco/ Triunfo 370, Cusco

Chung Tong

Chung Tong ofrece cocina cantonesa tradicional con toques de innovación sin perder sazón. Destaca su chita al vapor, preparada con pescado fresco, ajo, kion y hongos chinos. En su carta conviven clásicos como la sopa wantán y el chaufa con creaciones propias como el chaufa y la sopa Chung Tong.

Descuento: 20% de descuento de lunes a viernes para los sucriptores de “El Comercio”.

¿Dónde? Av. Alfredo Benavides 3590, Surco.