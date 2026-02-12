Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Abundante plato de Barrio Dragón, parte de la ruta que te recomendamos en esta nota. (Foto: Difusión)
Abundante plato de Barrio Dragón, parte de la ruta que te recomendamos en esta nota. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Año Nuevo Chino 2026 llega con la fuerza y el ímpetu del Caballo de Fuego. Dejamos atrás la energía de la serpiente para dar paso a un ciclo vibrante, asociado al coraje, la pasión y los nuevos comienzos. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que alrededor de una gran mesa? Aquí te proponemos cinco chifas imperdibles (y con descuento para los suscriptores de “El Comercio”) para recibir este nuevo año como se debe. ¡Feliz Año Nuevo!

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Año Nuevo Chino: una ruta de 5 chifas imperdibles para celebrar el inicio del Año del Caballo de Fuego
Gastronomía

Año Nuevo Chino: una ruta de 5 chifas imperdibles para celebrar el inicio del Año del Caballo de Fuego

Gelateria Di Troppo: sabores y precios de la heladería más viral del momento en Lima
Gastronomía

Gelateria Di Troppo: sabores y precios de la heladería más viral del momento en Lima

La Rosa Náutica: ¿cuánto cuesta comer en el restaurante más romántico para este San Valentín?
Gastronomía

La Rosa Náutica: ¿cuánto cuesta comer en el restaurante más romántico para este San Valentín?

Más de 100 expositores, ingreso libre y coffee tonics y affogatos de regalo: las novedades de la nueva edición del VII Festival Cafesazo Peruano
Gastronomía

Más de 100 expositores, ingreso libre y coffee tonics y affogatos de regalo: las novedades de la nueva edición del VII Festival Cafesazo Peruano