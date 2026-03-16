La heladería italiana se encuentra en el corazón de San Isidro, en la avenida Camino Real. / Mario Zapata

La historia de la marca se remonta al siglo XIX, cuando una pequeña tienda en Parma comenzó a elaborar gelato siguiendo la tradición italiana. Con el tiempo, esa propuesta se convirtió en Antica Gelateria del Corso, hoy parte del portafolio de Nestlé, que ha llevado su concepto de gelato a distintos países. El Perú se sumó a esa expansión en 2023, con la apertura de su primer local en San Isidro y la promesa de acercar al público limeño una experiencia fiel al gelato italiano.

Antica Gelatería del Corso ofrece una gran variedad de sabores de gelato italiano con insumos importados y también ingredientes peruanos. / Mario Zapata

Desde entonces, la heladería ha encontrado su propio ritmo en el distrito financiero de la ciudad. El local, inspirado en una Italia contemporánea con guiños a la estética urbana, apuesta por un ambiente luminoso, al aire libre y acogedor donde la experiencia no se limita a elegir un sabor. Parte del encanto está en la cocina abierta: a través de las ventanas los clientes pueden observar cómo se preparan los gelatos, recordando que cada porción tiene detrás un proceso técnico y artesanal.

Máximo Pastor es el heladero principal de Antica. Con años de experiencia, es el encargado de supervisar la preparación de cada sabor y crear nuevas opciones para seguir conquistando a los comensales. / Mario Zapata

El arte del maestro gelatero

En ese espacio de trabajo es donde el maestro gelatero Máximo Pastor dirige el proceso. Durante la visita, preparó un sorbete de uva borgoña, un sabor que aprovecha fruta de temporada y que refleja la intención de integrar ingredientes locales en la vitrina. A su lado trabaja César, su mano derecha en el taller, con quien coordina cada etapa de la elaboración.

César es la mano derecha de Máximo. Juntos preparan los más de 20 sabores que ofrecen al público en Antica Gelatería. / Mario Zapata

El proceso comienza con dos bases distintas: una láctea para los gelatos cremosos y otra para sorbetes elaborados únicamente con fruta. La base láctea debe reposar unas doce horas antes de convertirse en gelato, mientras que las mezclas pasan por equipos italianos especializados como pasteurizadores, mezcladores y congeladores; que permiten lograr la textura final. En apenas unos minutos dentro del congelador, la mezcla se transforma en gelato listo para la vitrina.

Máximo, heladero principal en Antica, nos cuenta cómo preparan gelatos y sorbetos en poco tiempo. / Mario Zapata

Sabores que mezclan tradición e innovación

La carta de la casa reúne cerca de veinte sabores que combinan clásicos italianos con guiños al gusto local. El favorito indiscutible es el de pistacho, cremoso e intenso, considerado por muchos visitantes como uno de los mejores de la vitrina. A su lado aparecen opciones como chocolate al 70%, maní salado, stracciatella, gianduia, frutos del bosque, maracumango, tiramisú o café.

Los insumos peruanos se hacen presentes en la carta con opciones como lúcuma o chirimoya, este último es uno de los sabores de temporada. / Mario Zapata

También destacan propuestas como mascarpone con amarena, nocciola o piña con hierbabuena, que aportan frescura a la selección. Entre los sabores de temporada, la vitrina suma actualmente chirimoya y uva borgoña, dos opciones que responden a la intención de mantener la carta en constante movimiento.

Más allá de las generosas porciones de gelato, la carta incluye preparaciones pensadas para quienes buscan una experiencia más indulgente. El affogato se sirve con una generosa porción de gelato, un espresso en su punto y un borde de chocolate incrustado con pistachos que aporta textura y contraste. El cliente puede elegir el sabor que acompañará al café, creando una combinación distinta cada vez.

El affogato es una de las opciones que encontramos en Antica ideal para verano e invierno. Si es amante del café, puede combinarlo con una generosa porción de helado de su preferencia. / Mario Zapata

Otra de las especialidades de la casa son los tacos rellenos de helado, cubiertos con una capa de chocolate crujiente. Las opciones incluyen mascarpone con amarena, café, stracciatella y pistacho, en una presentación que mezcla dulzor, cremosidad y un toque crocante en cada bocado.

Con su vitrina de sabores, el cuidado en la técnica y un espacio pensado para quedarse un rato más, Antica Gelateria del Corso se ha vuelto una parada dulce obligatoria en San Isidro. Ya sea en los días más calurosos del verano limeño o cuando el clima invita a buscar un antojo reconfortante, el gelato aquí mantiene su encanto.