Por Pierina Denegri Davies

En pleno corazón de San Isidro, entre oficinas, teatros y calles arboladas, hoy es posible disfrutar una receta de helado que nació a miles de kilómetros de distancia. En la vitrina de Antica Gelateria del Corso, los gelatos se sirven con la misma inspiración que los vio nacer en Parma, en Italia. En días de verano limeño, cuando el calor aprieta y el antojo por algo dulce aparece, el gelato se vuelve una respuesta inmediata: fresco, cremoso y con sabores que buscan sentirse tan naturales como el ingrediente del que provienen.

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