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Resumen

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(Foto: Difusión)
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/ Cochinita
Por Alejandra Garboza

En la esquina de Hipólito Unanue en Miraflores, entre música, mezcal y tortillas, Cochinita busca servir tacos mexicanos con el espíritu callejero con el que nacieron. Nada de versiones exageradamente intervenidas, en este espacio la idea es ensuciarse las manos, exprimir limón, probar salsas picantes y comer sin demasiadas reglas.

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