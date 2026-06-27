00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A 50 años de su fundación, visitamos el mítico restaurante que creó Humberto Sato para conocer cómo sus tres hijos equilibran la tradición y la renovación de su notable oferta culinaria.
A 50 años de su fundación, visitamos el mítico restaurante que creó Humberto Sato para conocer cómo sus tres hijos equilibran la tradición y la renovación de su notable oferta culinaria.
Por Marissa Chiappe

Lo dice sin solemnidad: heredar fue una plataforma, pero conlleva una gran responsabilidad. La transición no fue rápida sino un relevo largo —los tres hermanos llevaban quince años en el negocio cuando el padre falleció—, y en vez de disputarse el mando cada uno asumió su función: Humberto se encarga del servicio, Yaquir de la cocina y Franco es el que baja las ideas del carro con la calculadora.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.