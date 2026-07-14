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Resumen

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Don Walter escoltado por sus hijos Diego y Daniel en la sede de Surco de Donde Walter. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)
Don Walter escoltado por sus hijos Diego y Daniel en la sede de Surco de Donde Walter. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)
Por Melvyn Arce Ruiz

Todos los domingos, el jardín de los Rodríguez lucía repleto. Familiares, amigos y vecinos se aseguraban un lugar en la mesa para probar el pollo que se había vuelto famoso en el barrio. “Tienes que poner un restaurante”, le decían a don Walter cada vez que servía uno de sus platos. No fue hasta el 2005 que decidió hacerles caso y abrió su pollería en Santa Clara, con esa receta sencilla que fue perfeccionando con los años. Seamos sinceros: todos los cocineros tienen un ingrediente secreto. Cuando le preguntan a don Walter cuál es el suyo, él, generoso, no duda en compartir las claves que hacen tan eficaz su sazón. Pero el verdadero ingrediente secreto detrás del éxito de los tres restaurantes que hoy lidera su familia es uno imposible de imitar: una historia hecha de amor y tradición. Y eso se nota en cada bocado.

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