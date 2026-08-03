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Hay experiencias que se recuerdan por un plato y otras por un espectáculo. DanSa busca que el recuerdo sea el conjunto. Durante poco más de dos horas, la propuesta combina gastronomía, música en vivo, danza y recursos audiovisuales para llevar al público por un recorrido inspirado en las distintas regiones del Perú. El resultado es una experiencia inmersiva donde la cocina deja de ser un complemento y se convierte en una parte esencial de la historia.
Hay experiencias que se recuerdan por un plato y otras por un espectáculo. DanSa busca que el recuerdo sea el conjunto. Durante poco más de dos horas, la propuesta combina gastronomía, música en vivo, danza y recursos audiovisuales para llevar al público por un recorrido inspirado en las distintas regiones del Perú. El resultado es una experiencia inmersiva donde la cocina deja de ser un complemento y se convierte en una parte esencial de la historia.
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Un viaje que se vive con todos los sentidos
Antes de probar el primer bocado, la historia ya comenzó. En DanSa no hay un maestro de ceremonias ni una carta para elegir. Son las proyecciones, la música en vivo y los bailarines quienes guían al público por un recorrido que busca condensar la diversidad del Perú en una sola experiencia.
Cada tiempo llega sincronizado con la narrativa. Mientras las pantallas presentan la siguiente región y explican los ingredientes del plato, los mozos aparecen casi como parte del elenco para servir la siguiente preparación. Sus movimientos parecen seguir una coreografía cuidadosamente ensayada, sin dejar de atender cada detalle y las consultas de los comensales.
“Esa era justamente la idea”, explica José Antonio Irey, director general de DanSa. “Queríamos combinar el arte a través de la gastronomía, la música y la danza para que las personas salieran con un poco del Perú”.
La historia gira alrededor del Wankar, un tambor sagrado cuyos fragmentos deben reunirse a lo largo del viaje. Cada parada cambia completamente la atmósfera: el vestuario, las proyecciones, la iluminación y la música transportan al espectador hacia otra región del país.
Cuando el escenario también se sirve en la mesa
El recorrido gastronómico está compuesto por nueve tiempos: seis platos y tres bebidas diseñadas que van entre los potajes como un maridaje que acompaña la historia y prepara el paladar para cada nuevo capítulo del viaje.
La experiencia comienza con un bocado que mezcla mar y selva en donde se sirven conchitas de Casma y chorizo regional acompañados de una chalaquita amazónica y un zumo donde el lulo aporta el equilibrio entre la acidez y el dulzor.
Después llega el ceviche de lenguado, un plato que, según el chef corporativo Cristian Ramírez, “no podía salir de la carta porque representa uno de los mayores símbolos de nuestra gastronomía”.
Mientras el ceviche llega a la mesa, la música cambia por completo. Suenan acordes criollos del norte y una pareja interpreta una marinera que refleja, a través del baile, el diálogo entre ambos personajes. No se trata solo de comer mientras ocurre un espectáculo; ambos elementos avanzan al mismo ritmo.
La siguiente parada es la causa de altura. Mientras el plato reúne un tartare de trucha ahumada, papas nativas y una salsa de trucha con pimientos y togarashi, las pantallas hablan del lago Titicaca y del encuentro entre el mundo inca y el español. Los diablos danzantes toman el escenario y, minutos después, uno de los bailarines rompe la cuarta pared para invitar al público a participar entre aplausos y música festiva de la sierra.
La selva aparece con un juane acompañado de tacacho y pato, mientras el relato pone en valor la biodiversidad amazónica. El plátano maduro acompaña la suavidad del pato y un arroz cuidadosamente graneado encuentra equilibrio con el ají de cocona.
La experiencia gastronómica concluye con una res a la norteña, acompañada por música criolla que remite al norte del país, y un postre donde cacao, algarrobina, chirimoya y guanábana sintetizan el encuentro entre el bosque seco y la Amazonía.
Los tres cócteles mantienen ese mismo hilo conductor. El primero, “Aqha”, combina una base de maíz morado y chicha de jora. Le sigue “Killa”, inspirado en la luna y elaborado con vermouth peruano y notas de cacao; mientras que “Sacha”, con sacha culantro, lima y aromas amazónicos, acompaña el tramo final del recorrido.
Cada tiempo encuentra un equilibrio entre la puesta en escena y la gastronomía. Mientras la música y la danza transforman la atmósfera, los platos sorprenden por la intensidad y armonía de sus sabores, convirtiendo cada servicio en una experiencia distinta.
Nada está puesto al azar
Para Cristian Ramírez, el mayor reto fue conseguir que gastronomía, música y danza hablaran exactamente el mismo idioma.
“Nos reunimos constantemente con Vania y Lucho para que la comida acompañe la región que aparece en escena. Si el espectáculo viaja al altiplano, nosotros también tenemos que hacerlo desde la cocina”, explica.
Por eso, el menú cambia junto con el espectáculo. La propuesta se renueva aproximadamente cada seis meses y cerca del 90 % de los platos son reemplazados para adaptarse tanto a las nuevas historias como a la temporalidad de los insumos.
Aunque las recetas respetan su esencia, la propuesta las reinterpreta con técnicas y presentaciones contemporáneas. Detrás de cada plato también hay una apuesta por trabajar con insumos regionales y proveedores locales, reforzando el vínculo entre la experiencia y los territorios que representa.
“Queríamos que la gastronomía peruana se viera como alta cocina, pero sin perder la esencia del plato original”, señala Ramírez.
Más que una cena, un homenaje al Perú
Aunque durante la cena el elenco acompaña cada tiempo con intervenciones coreográficas sutiles que dialogan con los platos y la música, el punto culminante llega una vez servido el último postre. Entonces comienza “El mito del tambor sagrado”, un espectáculo que toma al Wankar como eje de la historia y reúne, en una puesta en escena de mayor formato, distintas expresiones de la cultura peruana.
La narrativa sigue la búsqueda de los fragmentos de este tambor ancestral y, a partir de ella, se entrelazan danzas como la danza de tijeras, el son de los diablos, el festejo, el zapateo, la marinera, el carnaval, los Tulumayos y una reinterpretación contemporánea del Chullachaqui. Más que una sucesión de bailes, la puesta construye un relato donde cada expresión cultural aporta una pieza para completar una historia construida.
Irey asegura que DanSa nunca buscó ser un restaurante con un espectáculo de fondo ni una función de danzas acompañada por comida. La inspiración vino de grandes producciones internacionales, pero con un objetivo distinto: demostrar que el Perú tiene suficiente riqueza cultural para sostener una experiencia propia durante muchos años.
“Tenemos gastronomía, música y danzas para crear temporadas durante décadas gracias a la infinidad cultural que tenemos en Perú”, sostiene.
Más allá de la comida, DanSa busca que el público salga con la sensación de haber recorrido el Perú desde otra perspectiva.
“Queremos que el peruano salga orgulloso de su país y que quien venga del extranjero descubra todo lo que somos. No queremos que recuerden solo un plato o una coreografía; queremos que salgan diciendo que vivieron una experiencia completa”.
Y esa quizá sea la mayor virtud de DanSa. El Perú deja de ser únicamente un destino para convertirse en un relato que se escucha, se observa y se saborea. Una propuesta que demuestra que la gastronomía, la música y la danza pueden dialogar en un mismo escenario para contar una historia común: la de un país tan diverso como inagotable.
DanSa se ubica en Av. Ricardo Rivera Navarrete 2692, Lince.
Puedes adquirir las entradas al espectáculo inmersivo en Joinnus.
Los shows son los días miércoles, jueves, viernes y sábados en turnos de las 7:30 p.m. y 9:10 p.m.
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