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Resumen

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DanSa, el espacio en el que encuentras gastronomía, danza y música en vivo mostrando la diversidad peruana. (Fotos: Mario Zapata/ GEC)
DanSa, el espacio en el que encuentras gastronomía, danza y música en vivo mostrando la diversidad peruana. (Fotos: Mario Zapata/ GEC)
/ Eduardo Cavero
Por Cristina Torres Rodríguez

Hay experiencias que se recuerdan por un plato y otras por un espectáculo. DanSa busca que el recuerdo sea el conjunto. Durante poco más de dos horas, la propuesta combina gastronomía, música en vivo, danza y recursos audiovisuales para llevar al público por un recorrido inspirado en las distintas regiones del Perú. El resultado es una experiencia inmersiva donde la cocina deja de ser un complemento y se convierte en una parte esencial de la historia.

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