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Resumen

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Alessandra Sala está detrás de D'Sala, una cafetería que replica su infancia al lado de su papá.
Alessandra Sala está detrás de D'Sala, una cafetería que replica su infancia al lado de su papá.
/ Mario Zapata
Por Alejandra Garboza

Hay negocios que nacen de una oportunidad y otros que empiezan mucho antes de abrir una puerta y ese es el caso de D’ Sala, cuya historia comienza con una taza de espresso, un padre italiano y una hija que encontró en ese pequeño ritual una forma de compartir tiempo juntos. Muchos años después, aquella costumbre se convertiría en una cafetería de especialidad y, ahora, en un reconocimiento: D’ Sala, de Alessandra Sala, fue elegida como Mejor Cafetería de Especialidad en los Premios Somos 2026.

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