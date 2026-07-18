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Resumen

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El pollo a la brasa celebra en julio su día. Conoce más de este plato en este artículo. (Foto: Archivo El Comercio)
El pollo a la brasa celebra en julio su día. Conoce más de este plato en este artículo. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Oscar García

El pollo a la brasa, la joya de la gastronomía nacional, se ha ganado el corazón de los peruanos de una forma tan apasionada que es difícil encontrar otro platillo que se aprecie de la misma manera. Que quede claro que los peruanos adoramos el cebiche, nuestro plato bandera, pero no hay cebicherías cada dos o tres cuadras como sucede con las pollerías. Hablamos de un plato que se puede comer en cualquier región del país, de día, de noche y hasta al día siguiente, cuando con las sobras es posible preparar un rico sándwich de desayuno.

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