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Resumen

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Historias de mujeres pisqueras por el Día nacional del pisco.
Historias de mujeres pisqueras por el Día nacional del pisco.
Por Diana Gonzales Obando

La presencia del pisco es de larga data en la familia de Claudia Moquillaza, actual representante de cinco generaciones de mujeres pisqueras desde la bodega Finca 314, en Ica. Recuerda que su bisabuela, Julia Francisca, solía tomar el pisco en mulitas, puro y con un poco de limón. Los mayores de su familia lo bebían mientras disfrutaban de turrones y paciencia, la tradicional galletita iqueña, especialmente en el mes de octubre y durante las festividades del Señor de Luren.

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