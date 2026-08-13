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Resumen

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La Basílica del Voto Nacional es la más destacada de Quito por su arquitectura neogótica. Fue construida en su totalidad gracias a donativos ciudadanos y fondos públicos.
La Basílica del Voto Nacional es la más destacada de Quito por su arquitectura neogótica. Fue construida en su totalidad gracias a donativos ciudadanos y fondos públicos.
Por Celeste Pérez

Cuando Ecuador y Perú comparten mesa, un festín de sabores, recetas y herencias está asegurado. No hace falta demasiada parafernalia para descubrir que ambos países llevan siglos dialogando a través de sus ingredientes: papas, cacao, maíz, ajíes, mariscos y técnicas heredadas por generaciones enteras se convierten en un lenguaje común.

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