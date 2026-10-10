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Resumen

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De izquierda a derecha, corazones de pollo, un corte popular trabajado desde la técnica y la intensidad, y un detalle de la despensa de El Chato, el mejor restaurante de Colombia.
De izquierda a derecha, corazones de pollo, un corte popular trabajado desde la técnica y la intensidad, y un detalle de la despensa de El Chato, el mejor restaurante de Colombia.
/ Pamela Ángel
Por Marissa Chiappe

El logo de El Chato, el gesto que abre parte del menú, es una pata de gallina. Parece raro en un restaurante premiado, pero, pensándolo bien, es lo que mejor refleja aquello que representa. No es un corte noble. Es lo que sobra, lo que se cocina de fondo, lo que nadie fotografía. Eso fue lo que Álvaro Clavijo decidió convertir en su símbolo.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.