La cocina criolla es una de las expresiones más queridas de la gastronomía peruana: sabrosa, generosa y profundamente ligada a la historia y las tradiciones del país. En Lima, numerosos restaurantes mantienen vivo ese legado con platos que conquistan generación tras generación.
En esta nota te dejamos una lista con una selección imprescindible para disfrutar clásicos que nunca pasan de moda.
¿Dónde probar comida criolla en Lima este 2026?
Estos son los mejores restaurantes de cocina criolla en Lima, según la guía de los Premios Somos publicada en 2025:
- Casa Tambo
Dirección: Jirón de la Unión 1066, Lima.
- Doomo saltado
Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.
- El Bolivariano
Dirección: C. Rosa Toledo 289- 291, Pueblo Libre.
- El huarique de los Cuchitos
Dirección: Malecón Grau 731, Chorrillos.
- El rincón que no conoces
Dirección: Calle Bernardo Alcedo 363, Lince.
- El señorío de Sulco
Dirección: Mal. Cisneros 1470, Miraflores.
- La Red
Dirección: Av. La Mar 391, Miraflores.
- Panchita
Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.
- Restaurant Huaca Pucllana
Dirección: General Borgoño Cdra 8, Huaca Pucllana, Miraflores.
- Tanta
Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.
