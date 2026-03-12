La cocina criolla es una de las expresiones más queridas de la gastronomía peruana: sabrosa, generosa y profundamente ligada a la historia y las tradiciones del país. En Lima, numerosos restaurantes mantienen vivo ese legado con platos que conquistan generación tras generación.

En esta nota te dejamos una lista con una selección imprescindible para disfrutar clásicos que nunca pasan de moda.

¿Dónde probar comida criolla en Lima este 2026?

Estos son los mejores restaurantes de cocina criolla en Lima, según la guía de los Premios Somos publicada en 2025:

Casa Tambo

Dirección: Jirón de la Unión 1066, Lima.

Doomo saltado

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

El Bolivariano

Dirección: C. Rosa Toledo 289- 291, Pueblo Libre.

El huarique de los Cuchitos

Dirección: Malecón Grau 731, Chorrillos.

El rincón que no conoces

Dirección: Calle Bernardo Alcedo 363, Lince.

El señorío de Sulco

Dirección: Mal. Cisneros 1470, Miraflores.

La Red

Dirección: Av. La Mar 391, Miraflores.

Panchita

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Restaurant Huaca Pucllana

Dirección: General Borgoño Cdra 8, Huaca Pucllana, Miraflores.

Tanta

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.