Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Descubre dónde comer lo mejor de la cocina criolla este 2026.
Descubre dónde comer lo mejor de la cocina criolla este 2026.
Por Redacción EC

La cocina criolla es una de las expresiones más queridas de la gastronomía peruana: sabrosa, generosa y profundamente ligada a la historia y las tradiciones del país. En Lima, numerosos restaurantes mantienen vivo ese legado con platos que conquistan generación tras generación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.