La comunidad gastronómica de Lima se moviliza para brindar apoyo a las familias afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. Con ese objetivo, Amarena, Demo, Fumu, Pregón de la Once y Booze Bar unirán esfuerzos en una jornada solidaria cuya recaudación será destinada íntegramente a la atención de los damnificados a través de la ONG Perú Pendiente.

Amarena de calle Bolognesi en Miraflores los espera este lunes 29 de 2 a 7 p. m. para apoyar a los hermanos de Venezuela. / Difusión

La actividad se realizará el lunes 29 de junio, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., en Amarena Bolognesi, donde los asistentes podrán colaborar adquiriendo una selección especial de preparaciones venezolanas elaboradas especialmente para la ocasión.

Booze Bar / Difusión

Amarena participará con arepas de queso y arepas de carne. Demo, ofrecerán dos versiones de uno de los platos más emblemáticos de su país: cachapa de queso y cachapa de panceta con salsa criolla. Fumu se sumará con algunas de sus preparaciones más populares, entre ellas donut glaseada de vainilla, bombitas rellenas de guayaba y bebidas de matcha, y, Pregón de la Once aportará dos clásicos infaltables de la mesa venezolana: mini panes de jamón y torta de auyama (zapallo). Booze Bar ofrecerá cócteles a base de ron de Venezuela.

Fumu / Difusión

La jornada contará además con la participación voluntaria de cocineros, baristas y profesionales venezolanos vinculados a la industria gastronómica, quienes se sumarán para cocinar, atender y acompañar esta iniciativa solidaria.

Pregón de las once / Difusión

Los organizadores invitan al público a acercarse, consumir y colaborar, recordando que el cien por ciento de lo recaudado será destinado a apoyar a las comunidades afectadas. Asimismo, quienes no puedan asistir podrán realizar donaciones a través del botón de Yape habilitado con el logo de Perú Pendiente.

Se trata de una muestra de unión y apoyo de la comunidad gastronómica hacia quienes hoy más lo necesitan.//