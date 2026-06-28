Por Redacción EC

La comunidad gastronómica de Lima se moviliza para brindar apoyo a las familias afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. Con ese objetivo, Amarena, Demo, Fumu, Pregón de la Once y Booze Bar unirán esfuerzos en una jornada solidaria cuya recaudación será destinada íntegramente a la atención de los damnificados a través de la ONG Perú Pendiente.

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