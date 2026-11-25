La cultura argentina volverá a tomarse Lima con la undécima edición de la Expo Argentina que se realizará este sábado 5 y domingo 6 de diciembre en La Concha Acústica del Campo de Marte en Jesús María.
La cultura argentina volverá a tomarse Lima con la undécima edición de la Expo Argentina que se realizará este sábado 5 y domingo 6 de diciembre en La Concha Acústica del Campo de Marte en Jesús María.
Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de música en vivo, espectáculos, gastronomía tradicional y experiencias alrededor de las costumbres del país sudamericano, en un espacio pensado para compartir en familia, amigos y también con mascotas.
La propuesta gastronómica incluirá algunos de los sabores más representativos de la cocina argentina, con parrillas, empanadas, alfajores y preparaciones tradicionales, acompañadas de bebidas emblemáticas como el vino, fernet y la cerveza Quilmes.
En cuanto a la música, el evento contará con con la participación de Fer Sosa, conocido por interpretar a Gustavo Cerati en el programa “Yo Soy”. La programación también incluirá presentaciones musicales que recorrerán distintos géneros representativos de Argentina, como el rock y la cumbia.
La undécima edición de Expo Argentina planea recibir a 25 mil asistentes. El evento contará con juegos para niños y será ‘pet friendly¿ para quienes deseen asistir con sus mascotas.
Expo Argentina 2026
Fecha: Sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026
Lugar: Concha Acústica del Campo de Marte, Jesús María, Lima.
Hora: De 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
Entrada: S/10 por persona.
Entradas: Disponibles en Passline y en la puerta del evento.
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