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Conoce más de la propuesta del nuevo restaurante de Rodrigo Fernandini en Lima. (Fotos: Richard Hirano)
Conoce más de la propuesta del nuevo restaurante de Rodrigo Fernandini en Lima. (Fotos: Richard Hirano)
Por Redacción EC

En una casona de Barranco, acaba de abrir sus puertas el primer restaurante de Rodrigo Fernandini en Lima. Tras consolidar su carrera en Estados Unidos, donde lidera desde 2022 el restaurante Artesano en Nueva York, el popular chef de las redes sociales vuelve a su país con una propuesta de ‘fine dining’.

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