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Rodrigo Fernandini seleccionó las propuestas del Buenazo Fest Vol 2. (Fotos: GEC/ Archivo)
Rodrigo Fernandini seleccionó las propuestas del Buenazo Fest Vol 2. (Fotos: GEC/ Archivo)
Por Redacción EC

El Parque de Exposiciones Costa Verde será el escenario de la segunda edición del Buenazo Fest, el festival gastronómico organizado por el chef e influencer Rodrigo Fernandini.

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