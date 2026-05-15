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El Parque de Exposiciones Costa Verde será el escenario de la segunda edición del Buenazo Fest, el festival gastronómico organizado por el chef e influencer Rodrigo Fernandini.
El Parque de Exposiciones Costa Verde será el escenario de la segunda edición del Buenazo Fest, el festival gastronómico organizado por el chef e influencer Rodrigo Fernandini.
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Tras una primera edición realizada en octubre del 2025, el evento vuelve al distrito de Magdalena del Mar con un programa que contempla más de 46 restaurantes y propuestas culinarias.
“Rodrigo Fernandini ha estado a cargo de la curaduría de Buenazo Fest 2, seleccionando cuidadosamente cada una de las propuestas y restaurantes que formarán parte del festiva”, se anuncia en la nota de prensa del evento.
Estos son algunos de los restaurantes confirmados para este volumen 2:
- Las Dalias Huaral
- Anticuchos Bran
- Hayaq
- Al cilindro de Javi
- El Bule
- Huambra
- Porcus
- La Pollerona
- Doomo Saltado
- Ache
- Dragon Tong
- La Bendita
Cabe destacar, que el festival estará dividido en estas zonas gastronómicas:
- Calle del Sabor: un homenaje al street food peruano
- Calle Regiones: un recorrido por el norte, centro, sur y la Amazonía
- Calle Fusión: con propuestas nacionales con influencias internacionales.
- Calle Peruanazos: con propuestas tradicionales y un infaltable stand de emoliente.
El Buenazo Fest 2 recibirá al público los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde. Las entradas están disponibles en Joinnus a 35 soles. Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un 15% de descuento en entradas. Conoce más aquí.
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