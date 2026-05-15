El Parque de Exposiciones Costa Verde será el escenario de la segunda edición del Buenazo Fest, el festival gastronómico organizado por el chef e influencer Rodrigo Fernandini.

Tras una primera edición realizada en octubre del 2025, el evento vuelve al distrito de Magdalena del Mar con un programa que contempla más de 46 restaurantes y propuestas culinarias.

“Rodrigo Fernandini ha estado a cargo de la curaduría de Buenazo Fest 2, seleccionando cuidadosamente cada una de las propuestas y restaurantes que formarán parte del festiva”, se anuncia en la nota de prensa del evento.

Estos son algunos de los restaurantes confirmados para este volumen 2:

Las Dalias Huaral

Anticuchos Bran

Hayaq

Al cilindro de Javi

El Bule

Huambra

Porcus

La Pollerona

Doomo Saltado

Ache

Dragon Tong

La Bendita

Cabe destacar, que el festival estará dividido en estas zonas gastronómicas:

Calle del Sabor: un homenaje al street food peruano

Calle Regiones: un recorrido por el norte, centro, sur y la Amazonía

Calle Fusión: con propuestas nacionales con influencias internacionales.

Calle Peruanazos: con propuestas tradicionales y un infaltable stand de emoliente.

El Buenazo Fest 2 recibirá al público los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde. Las entradas están disponibles en Joinnus a 35 soles. Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un 15% de descuento en entradas. Conoce más aquí.