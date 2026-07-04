Conoce las novedades de la feria gastronómica Fusión. (Foto: GEC/ Archivo)
Conoce las novedades de la feria gastronómica Fusión. (Foto: GEC/ Archivo)
Por Redacción EC

La feria gastronómica Fusión anunció la oferta con la que regresará a Magdalena este 2026. El programa será ambicioso e incluirá la participación de restaurantes como Doomo Saltado y San Joy Lao, pero también con los shows musicales en vivo de Sonia Morales, Armonía 10 y más.

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