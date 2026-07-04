La feria gastronómica Fusión anunció la oferta con la que regresará a Magdalena este 2026. El programa será ambicioso e incluirá la participación de restaurantes como Doomo Saltado y San Joy Lao, pero también con los shows musicales en vivo de Sonia Morales, Armonía 10 y más.

Durante la ceremonia de presentación oficial del evento, el CEO de América Multimedia, Fernando Muñiz, destacó el incremento de propuestas culinarias, espectáculos y nuevas experiencias que trae la feria.

Jaime 'Choca' Mandros, subgerente de Marketing de América Multimedia, en el lanzamiento de Fusión 2026. (Foto: América Multimedia/ Difusión)

“Van a vivir una gran fiesta en familia, donde la gastronomía, la música y el entretenimiento se unen en un solo lugar”, señaló el directivo de la compañía sobre el evento que este año contará con más de sesenta restaurantes, repartidos en zonas temáticas que representan la cocina tradicional de la costa, sierra y selva peruana.

En total serán seis espacios temáticos que ofrecerán experiencias para todos los gustos: Mundo América, Mundo del Fuego, Mundo Contigo Perú, Mundo Pangucheable, Mundo de Otros Mundos y Mundo Sin Reservas.

Estos son algunos de los restaurantes confirmados que participarán este año:

La Nueva Chomba

Jolgorio

Criollísimo

Casa Mendoza

Anticuchos Bran

Doomo Saltado

San Joy Lao

La Cabrera

Sastrería Martínez

Casa María Zúñiga

El Chinito

Lanzamiento de la feria Fusión 2026. (Foto: América Multimedia/ Difusión)

Fusión 2026 se desarrollará a lo largo de cuatro días en los que el programa musical contará con la presencia de números de destacados artistas. Entre ellos:

Corazón Serrano

Armonía 10

La Bella Luz

Son del Duke

Ruth Karina

Brenda Carvalho

Charanga Habanera

Son Tentación

Erick Elera

La Río Band

Orquesta Diamante

Alejandro Villagómez

Sonia Morales

Timoteo

Como parte de la programación, también se presentará un espectáculo inspirado en “Al Fondo Hay Sitio”, además de un karaoke junto a las figuras de América Multimedia.

Entre las principales novedades de Fusión 2026 destaca una experiencia gastronómica VIP, donde los asistentes podrán disfrutar de un menú de seis tiempos diseñado por los chefs Renzo Miñán y Francesco Di Santis. La experiencia combinará alta cocina, recursos audiovisuales e instalaciones inmersivas que permitirán conocer la historia, el origen y la preparación de cada plato durante un recorrido sensorial.