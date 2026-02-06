Por Alejandra Garboza

En una ciudad donde las heladerías artesanales han ganado un terreno importante, destacar requiere más que solo ofrecer un buen producto. Bajo ese concepto nace la Gelatería di Troppo, un proyecto que surgió en el restaurante Troppo y que hoy ocupa un espacio propio para rendir culto al helado en su versión más técnica y lúdica: el soft serve de autor. Tras haberse vuelto viral en redes sociales por su propuesta innovadora, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este nuevo destino.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Gelateria Di Troppo: sabores y precios de la heladería más viral del momento en Lima
Gastronomía

Gelateria Di Troppo: sabores y precios de la heladería más viral del momento en Lima

El ambicioso proyecto que recupera la “refrigeradora” de los incas y los saberes ancestrales del Cusco
Gastronomía

El ambicioso proyecto que recupera la “refrigeradora” de los incas y los saberes ancestrales del Cusco

El Bar Inglés recorre el Perú a través su nueva carta de coctelería de autor
Gastronomía

El Bar Inglés recorre el Perú a través su nueva carta de coctelería de autor

¿Antojo de cebiche? Estos son los mejores restaurantes de comida marina de Lima para el verano 2026
Gastronomía

¿Antojo de cebiche? Estos son los mejores restaurantes de comida marina de Lima para el verano 2026