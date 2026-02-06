Gelateria Di Troppo: sabores y precios de la heladería más viral del momento en Lima

En una ciudad donde las heladerías artesanales han ganado un terreno importante, destacar requiere más que solo ofrecer un buen producto. Bajo ese concepto nace la Gelatería di Troppo, un proyecto que surgió en el restaurante Troppo y que hoy ocupa un espacio propio para rendir culto al helado en su versión más técnica y lúdica: el soft serve de autor. Tras haberse vuelto viral en redes sociales por su propuesta innovadora, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este nuevo destino.

La historia de la heladería se remonta a hace seis años con el helado de pistacho dentro del restaurante, seguido por el rotundo éxito del helado de amarena. Al ver el éxito de estos sabores, el equipo decidió aventurarse en el mundo del helado soft, un reto que implicó rediseñar todas las recetas para adaptarlas a la textura cremosa y aireada que exige este formato.

La Gelateria Di Troppo trabaja todos sus ingredientes en casa, desde los conos hasta la Troppotella.

Sabores: Entre lo Clásico y lo Inesperado

La propuesta de la Gelateria di Troppo se aleja de los sabores genéricos. Aquí, la excelencia se concentra en cuatro pilares fundamentales que rotan o se presentan en combinaciones magistrales:

Pistacho Siciliano: Elaborado con insumos traídos de la cuna del pistacho, logrando una intensidad de color y sabor inigualable. Chocolate de Piura al 70%: Una revalorización del cacao peruano procesado para obtener una textura sedosa. Vainilla Amazónica: La base clásica elevada a su máxima pureza. Uva Borgoña de Ica: Una opción frutal que captura la esencia de la vid local.

Lo que realmente distingue a esta gelatería es el uso de insumos regionales. El aceite de oliva es de Tacna, mientras que los chocolates provienen de Piura y la Amazonía, logrando un equilibrio perfecto entre la técnica italiana y el producto peruano.

Los “Sundaes” y la magia de los toppings artesanales

Más allá del helado en cono o vaso, la experiencia en Troppo alcanza su punto máximo con los Sundays. Aquí es donde la cocina del restaurante se traslada al mostrador de la heladería. “Todo es trabajado en casa”, recalca Andrés Morón, chef de Troppo.

Entre las creaciones más llamativas se encuentra la “Troppotela”, una salsa de avellanas y chocolate inspirada en la famosa Nutella, pero elaborada artesanalmente en Troppo. También destaca el caramelo salado, las cerezas italianas para el helado de vainilla y una exclusiva salsa de pistacho siciliano con chocolate blanco que es, en palabras de sus creadores, una verdadera adicción.

Experiencia y Precios

La carta es bastante sencilla:

Gelato (Vaso o Cono): El de Pistacchio de Sicilia a S/27.50, el Cioccolato de Piura al 70%, el de Vaniglia Amazónica y el de Uva Borgoña de Ica a S/19.50. La propuesta se complementa con los conos, el clásico no tiene precio adicional, el de cioccolato y el de Gluten Free tiene un costo adicional de S/2, mientras que el que tiene costra de pistacchio o avellanas cuesta S/3 más.

¿Un helado de Uva Borgoña de Ica? En la Gelateria Di Troppo esta es una de sus opciones de temporada.

Sundaes: El clásico de gelato de vainilla, luxardo cherry y salsa de chocolate, el de Cioccolato con gelato de chocolate, caramelo salado, nibs de cacao y sal Maldon, el de Francesca, hecho a base de gelato de chocolate, caramelo salado, macambo y aceite de oliva de Tacna y el Italian Job, que es gelato de vainilla, miel trufada, polvo de hinojo, aceite de oliva y sal Maldon, los puedes encontrar a S/28. Mientras que el de Pistacho, Amarena y Tiramusú cuestan S/35.

Postre: Pero desde hace unas semanas, La Gelateria también cuenta con postres propios como es el caso del Cannoli classico di Ricotta de pistaco o de amarena cualquiera a S/16. También está la opción del Cannoli di Gelato de pistacho a S/14 y de Amarena a S/12 y las Galletas de Baci di dama, Ricciarelli o un mix de ambas a S/29 cualquier de las opciones.

Café: El café es un básico en este espacio, tiene un Affogato Classico a S/19 y uno de la casa hecho a base de Gelato de vainilla, caramelo salado y pistacho a S/26.