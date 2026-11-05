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Resumen

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Gordon Ramsay en una de las escenas de su serie de no ficción "Knife Edge: Chasing Michelin Stars".
Gordon Ramsay en una de las escenas de su serie de no ficción "Knife Edge: Chasing Michelin Stars".
/ Apple TV
Por Pierina Denegri Davies

Una estrella Michelin puede cambiar la trayectoria de un restaurante, pero conseguirla no garantiza que el camino se vuelva más sencillo. Detrás del reconocimiento hay equipos que deben sostener un nivel de exigencia constante, decisiones económicas que pueden comprometer el futuro del negocio y chefs que se enfrentan a una pregunta difícil: ¿cómo seguir creciendo sin perder aquello que hace única a su cocina?

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