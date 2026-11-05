Una estrella Michelin puede cambiar la trayectoria de un restaurante, pero conseguirla no garantiza que el camino se vuelva más sencillo. Detrás del reconocimiento hay equipos que deben sostener un nivel de exigencia constante, decisiones económicas que pueden comprometer el futuro del negocio y chefs que se enfrentan a una pregunta difícil: ¿cómo seguir creciendo sin perder aquello que hace única a su cocina?

Esa es una de las cuestiones que aborda la segunda temporada de “Knife Edge: Chasing Michelin Stars”, la docuserie de Apple TV producida por Studio Ramsay Global, con Gordon Ramsay como productor ejecutivo. A lo largo de ocho episodios, la producción sigue a 16 restaurantes en siete regiones gastronómicas mientras sus equipos se preparan para las evaluaciones de la Guía Michelin. El recorrido incluye Gran Bretaña e Irlanda, Francia, Brasil, los países nórdicos, Alemania y los estados de Florida y California, en EE.UU.. Actualmente, estamos a la espera del final de temporada, a estrenarse el 6 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa, Ramsay explicó que uno de sus objetivos con la serie es mostrar lo que ocurre detrás de escena en los restaurantes que persiguen la excelencia. Su propia trayectoria le permite reconocer esa presión: abrió su primer restaurante en 1998 y vivió el proceso de conseguir una, dos y tres estrellas Michelin. Hoy, su restaurante insignia, Restaurant Gordon Ramsay, cumple 25 años con tres estrellas.

"Knife Edge" nos muestra la alta cocina como no se le había visto antes: desde una mirada más íntima y completa, sin dejar de lado las dificultades. Como indica el productor ejecutivo Gordon Ramsay, los comensales solo ven lo que llega a la mesa, pero con esta producción esa mirada puede cambiar. / Apple TV

“Para mí, parte de este documental consistió en darles más protagonismo (a los chefs), más credibilidad, algo que sin duda merecen. Nunca se llega a comprender la verdadera esencia de un chef, sus sentimientos y emociones. Uno ve el plato y lo disfruta desde la perspectiva del cliente, pero ahora se tiene una visión holística completa de 360 grados de lo que sucede detrás del escenario, y realmente es un momento revelador e increíble”, aseguró el reconocido chef.

La serie se adentra en las horas de preparación, el trabajo de los equipos y las emociones que acompañan una evaluación cuyo resultado no se conoce de antemano. También muestra el costo financiero y reputacional de perseguir un reconocimiento que puede transformar un negocio, pero que exige mucho más que cocinar bien.

El conductor de esta docu serie es Jesse Burgess. / Apple TV

El precio de perseguir la excelencia

Uno de los puntos que Ramsay destacó durante la conversación fue la importancia de entender que un restaurante también es un negocio. El talento y la creatividad pueden impulsar una propuesta, pero no garantizan su sostenibilidad si no existe un manejo adecuado de los costos, los equipos y los ingresos.

Su consejo para los cocineros jóvenes que recién empiezan es crecer de manera gradual, construir una clientela local y mantener las cuentas bajo control antes de asumir mayores riesgos. Llenar el comedor durante el fin de semana no necesariamente asegura la estabilidad de un establecimiento: también importa conseguir que funcione durante los días de menor demanda.

"Knife Edge" también nos presenta el camino de Alejandra Espinoza, chef de Cotoa. / Apple TV

Esta dimensión económica adquiere especial relevancia en una temporada que sigue restaurantes con aspiraciones distintas. Algunos buscan entrar por primera vez en la guía; otros quieren conservar una estrella que ya forma parte de su identidad, mientras que varios aspiran a alcanzar una distinción superior. En todos los casos, la ambición gastronómica debe convivir con la realidad de sostener una operación, pagar al personal y responder a las expectativas de los clientes.

Ramsay también señaló que mantener una estrella puede ser más difícil que conseguirla, sin desacreditar lo emocionante del momento. El reconocimiento no elimina la presión, sino que eleva las expectativas. El restaurante debe seguir evolucionando, cuidar la consistencia y evitar que el éxito inicial se convierta en motivo de complacencia. Innovar, en ese contexto, no significa perder aquello que hace reconocible a una cocina.

La serie nos muestra momentos de máxima presión, como la preparación de platos en la cocina de Vraic, uno de los restaurantes más costosos del Reino Unido. / Apple TV

Restaurantes que se juegan un futuro

Entre las historias de esta temporada destaca la de Adam Albin, en Estocolmo. Los chefs Adam Dahlberg y Albin Wessman decidieron cerrar su restaurante anterior para abrir uno nuevo, más amplio y ambicioso. La decisión implicó renunciar a la estrella Michelin que habían conseguido. Con apenas 52 días entre la apertura del nuevo local y la ceremonia de la guía, el equipo debía poner a punto el servicio y aspirar a recuperar el reconocimiento.

En São Paulo, Luiz Filipe Souza y la pastelera Bianca Mirabili, pareja dentro y fuera de la cocina, persiguen una meta todavía mayor: convertir a Evvai en el primer restaurante de América Latina en obtener tres estrellas Michelin. Su menú de degustación, llamado Oriundi, explora el intercambio entre las culturas brasileña e italiana. En los postres de Mirabili también aparecen ingredientes locales, como el copoazú.

Bianca Mirabili y el chef Luiz Filipe Souza del restaurante Evvai. / Apple TV

Son historias diferentes, pero comparten una pregunta: ¿hasta dónde se puede llegar en la búsqueda de reconocimiento sin perder la identidad que dio origen al restaurante?

En esta temporada, la relación entre los chefs y sus equipos resulta decisiva en momentos de cambio. Abrir un restaurante nuevo, reorganizar el servicio o afrontar la salida de trabajadores puede alterar los planes de una cocina que aspira a una estrella. La excelencia, tal como la muestra el documental, no depende solo de la creatividad que llega al plato, sino también de la capacidad de sostener un proyecto en el tiempo.

La producción sigue los acontecimientos mientras ocurren, sin conocer de antemano el resultado de las evaluaciones. Además, esta temporada amplía el acceso al trabajo de los inspectores de Michelin, aunque sus identidades permanecen protegidas. Las ceremonias de anuncio permiten cerrar cada recorrido con las consecuencias reales de las decisiones tomadas durante el año.

El chef Nathan Davies y Hollie Davies de Vraic, quienes aparecen en el primer capítulo de la segunda temporada. / Apple TV

En el fondo, “Knife Edge: Chasing Michelin Stars” plantea que una estrella no es solamente una distinción culinaria. Puede transformar la reputación de un restaurante y abrir nuevas oportunidades, pero también exige recursos, consistencia y una capacidad constante de adaptación. Al mostrar lo que sucede antes y después de ese reconocimiento, la serie invita a mirar más allá del plato terminado y a considerar todo lo que hace posible que llegue a la mesa.