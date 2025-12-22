En busca de los mejores panetones: así fue nuestra cata navideña en la que pusimos a prueba 12 marcas artesanales

En el Perú, el panetón es casi un acuerdo nacional. Da igual si alguien creció en costa, sierra o selva: diciembre sabe a una tajada generosa de masa dulce y, si hay suerte, a una taza de chocolate caliente que humea en la mesa. Por eso, en Somos quisimos rendir homenaje a esa tradición con una cata navideña tan ambiciosa como alegre: doce panetones artesanales, doce historias y dos invitados con paladares muy distintos.

Los convocados fueron los creadores de contenido gastronómico Vicente Isla y Franccesco Huamán, más conocido como Good Food Papi. A ellos se sumó un pequeño batallón del equipo de Provecho dispuestos a terminar la tarde con azúcar hasta en los pensamientos. La consigna era clara: probar todo, comentar y descubrir los favoritos.

Tres miembros del equipo de Somos - Melvyn Arce, Diana Gonzales y Pierina Denegri- participaron también en la cata y aportaron sus apreciaciones sobre este pan dulce. / Julio Reaño

¿Por qué ellos? Vicente admitió de entrada que no es panetonero. En su casa apenas se come y, cuando lo hace, necesita untarlo con suficiente mantequilla como para mejorar la experiencia. Le gustan las masas más compactas y mientras menos fruta encuentre, mejor. Un catador exigente, sin duda, y perfecto para poner a prueba a cualquier panetón que presuma de clásico.

Franccesco llegó con el entusiasmo del que ha vivido muchas Navidades entre panetón y chocolate caliente. Para él, un buen panetón es casi un ritual: uno que empieza evaluando la miga, continúa revisando la fruta y termina preguntándose si todo eso armonizaría con una taza humeante como las que tomaba de niño en la sierra. Y aunque disfruta las versiones modernas con chocolate o rellenos golosos, insiste en que lo creativo no debe perder la esencia: el panetón tiene que ser rico, punto.

Ambos creadores de contenido tuvieron la difícil tarea de probar 12 opciones de panetones artesanales peruanos. La experiencia probando los panetones se podrá ver en un video en el canal de YouTube del diario: @diarioelcomercio. / Julio Reaño

Con ellos, la tarde comenzó. Fueron doce panetones elegidos bajo criterios muy claros: marcas artesanales, propuestas peruanas y una identidad propia, ya sea desde lo clásico o desde lo atrevido. La mesa incluía desde el panetón tradicional de La Panadería del Country, con su baño crocante, hasta versiones extravagantes como el goloso Cookies & Cream de La Chepo o el relleno de brigadeiro pistacho de Bombrigadeiro.

También había apuestas saludables —como el panetón sin azúcar de Nanka y el vegano del Chef Rama— y propuestas de fuerte identidad local, como el panetón de Miski Tanta hecho con harina de maíz morado o el de Ukaw, con cacao amazónico de Ucayali.

13 Monjas apostó por traer su panetón por primera vez a Lima. / Julio Reaño

Las reacciones fueron tan diversas como los panetones. Vicente se enamoró del de 13 Monjas, el más simple —según él— pero también el más delicioso, con aroma a mantequilla y un crocante exacto. “No le pongo cinco porque nada es perfecto en esta vida”, dijo entre risas. Franccesco, por su parte, eligió como favorito al de La Panadería del Country, un panetón suave, fragante y perfecto para acompañar su chocolate caliente ideal.

La gran sorpresa de la tarde fue el panetón de maíz morado de Miski Tanta, que conquistó por textura, sabor y originalidad. Y aunque hubo diferencias en gustos y preferencias, algo quedó claro: la industria artesanal peruana vive un momento potente, diverso y lleno de creatividad. Este diciembre, hay panetón para todos los gustos… y para todas las mesas.