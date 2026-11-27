Un anticucho puede ser mucho más que un plato al paso y para Jaime Pesaque, también puede convertirse en la puerta de entrada a la gastronomía peruana para quienes todavía no la conocen. Esa es una de las ideas detrás de Chola Pink, el restaurante que el chef peruano abrió junto al cantante puertorriqueño Daddy Yankee en el Soho de Nueva York, con una propuesta que toma como punto de partida los sabores de las anticucherías limeñas.

La historia de esta alianza comenzó hace aproximadamente dos años. Daddy Yankee visitaba Mayta, el restaurante de Pesaque, durante sus viajes a Lima. En esos encuentros empezaron a conversar y, poco a poco, surgió la posibilidad de desarrollar un proyecto juntos. La idea tomó forma durante una de las visitas del artista a la capital peruana, cuando el chef lo llevó a recorrer distintos lugares de la ciudad para conocer qué le gustaba y qué experiencias gastronómicas lo cautivaban.

“Llevamos a la conclusión que deberíamos ser un restaurante cercano, democrático. No solamente para momentos u ocasiones especiales, sino para todo momento”, cuenta Pesaque. La apuesta debía tener un ticket promedio accesible y una identidad reconocible. La respuesta apareció en la calle: la comida limeña y, especialmente, los anticuchos.

El proyecto se trasladó a Nueva York, allí encontraron el local y trabajaron en el diseño de la carta. Todo el proceso tomó alrededor de un año. El resultado es un espacio ubicado en el número 32 de Spring Street, en Soho, donde la cocina peruana se presenta en un formato fast-casual: un servicio más ágil e informal, pero con especial atención a la calidad de los ingredientes.

Una anticuchería con acento neoyorquino

La carta gira alrededor de los anticuchos, aunque no se limita a las versiones tradicionales de corazón de res. La propuesta incluye cinco opciones de brochetas a la parrilla: pollo, panceta de cerdo, hongos ostra, carne de res y pescado. Cada una tiene su propia marinada y acompañamientos, con ingredientes peruanos y algunos guiños a otras cocinas.

La panceta de cerdo, por ejemplo, lleva una marinada de rocoto y gochujang, acompañada de chutney de piña, nabo encurtido y hierbas frescas. La brocheta de carne combina ají panca, salsa huancaína cremosa, chimichurri y papa crocante. Para quienes prefieren una alternativa sin carne, los hongos ostra se sirven con salsa de maní y ají panca, hierbas peruanas, cebolla caramelizada y maní.

“Hay diferentes tipos de proteínas, pero respetando el sabor, la tradición”, explica el chef. La dinámica permite que cada comensal elija la brocheta que más le provoque y la acompañe con guarniciones y salsas. Entre estas últimas destaca la Chola Pink, preparada con rocoto ahumado, ajo, kion, ajonjolí y culantro; también está la salsa picante de ají amarillo y rocoto.

La carta incorpora otros platos que forman parte del repertorio de la cocina peruana. Hay cebiche de pescado con leche de tigre cítrica, puré de camote, cebolla y choclo; arroz chaufa con huevo, verduras, sillao y cebolla crocante; y choclo con queso, servido con una salsa huancaína cremosa, mantequilla, parmesano y panko. También se ofrece una ensalada con vegetales, queso fresco, edamame y aliño de ají amarillo.

El pan chapla, una versión propia de este pan tradicional peruano, acompaña las brochetas. La intención es que los platos puedan combinarse y compartirse, en una experiencia que recuerda la informalidad de comer en una anticuchería, pero adaptada al ritmo de una ciudad como Nueva York.

De la crema volteada a la raspadilla

Los postres también miran hacia los sabores de Lima. Pesaque cuenta que buscaban incluir preparaciones reconocibles de la comida callejera. Por eso, la sección dulce presenta una reinterpretación de la raspadilla, elaborada con crema cítrica, jarabe de hierba luisa, chirimoya y merengue tostado. A ella se suma el flan del chef, una crema volteada acompañada de miel de higos.

En las bebidas aparecen otros sabores peruanos. La carta incluye limonada de camu camu, chicha morada con açaí, hibisco y arándanos, té helado de muña y un café frío peruano preparado con granos arábica. También está la Inca Kola, junto con cócteles, vinos y cervezas.

Uno de los pedidos sugeridos por el propio restaurante lleva la firma de Daddy Yankee: una brocheta de carne de res con pan chapla, arroz chaufa, salsa Cholapink, limonada de camu camu y el flan de Jaime. Pesaque, por su parte, tiene otros favoritos: la brocheta de panceta de cerdo, el cebiche y el choclo con queso.

El reto de llevar los insumos peruanos a Nueva York

Uno de los desafíos del proyecto fue encontrar los ingredientes necesarios para conservar la identidad de los platos. Nueva York ofrece una despensa amplia y una diversidad gastronómica importante, pero no cuenta con la misma variedad de productos que se encuentra en Perú. Aun así, el equipo logró identificar los insumos fundamentales para desarrollar la propuesta.

“Encontramos rocoto, ají amarillo, ají panca, choclo, maíz morado, limón. Encontramos lo necesario para poder hacer una comida peruana”, señala Pesaque. La selección, precisa, no consiste en trabajar simplemente con lo que esté disponible, sino en hacer una curaduría de los productos y cuidar su calidad.

Ese punto resulta central para el concepto de Chola Pink. Aunque se trata de un restaurante de servicio rápido y casual, el chef insiste en que la velocidad no debe comprometer el producto. La propuesta busca combinar una experiencia accesible con ingredientes bien seleccionados y una preparación cuidada.

La respuesta del público superó las expectativas iniciales. Según Pesaque, el primer día llegaron cerca de mil personas y, durante los días siguientes, la asistencia se mantuvo en un promedio de entre 500 y 600 comensales. Entre ellos hay peruanos, otros latinoamericanos y también público local. Una mezcla que, para el chef, refleja el carácter diverso de Nueva York.

Una marca que quiere salir de Nueva York

Por ahora, el objetivo de Pesaque y Daddy Yankee es consolidar la operación y organizar el crecimiento del restaurante. Soho es el punto de partida de una marca que aspira a llegar a otras ciudades y mercados.

“Es una marca que quiere conquistar el mundo”, afirma el chef. La expansión, sin embargo, deberá partir de una operación sólida y de una identidad que pueda mantenerse en cada nuevo destino. La intención no es limitar el proyecto a Estados Unidos: Nueva York es el lugar donde nació, pero la ambición es llevar CholaPink a otras ciudades importantes.

La alianza con Daddy Yankee tampoco fue algo que Pesaque hubiera imaginado desde el inicio. Las visitas del cantante a Mayta permitieron que ambos se conocieran más allá de la relación entre cliente y restaurante. “Es una persona que me pareció muy cercana, muy seria. Creo que vale la pena tomar el riesgo y avanzar con él”, dice.

En Chola Pink, esa sociedad se traduce en una propuesta que mira a Lima desde una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. No intenta reproducir una experiencia de alta cocina ni convertir cada plato en una ocasión especial. Su apuesta es otra: que un anticucho, un cebiche o una raspadilla puedan formar parte de cualquier día en Nueva York.