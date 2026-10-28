Yunta presenta cócteles especiales para Halloween, inspirados en personajes como Drácula y el Espantapájaros.
Yunta presenta cócteles especiales para Halloween, inspirados en personajes como Drácula y el Espantapájaros.
Por Redacción EC

Hay muchas maneras de celebrar Halloween en Lima, pero una de ellas invita a cambiar las fiestas multitudinarias por una cena especial. Este 31 de octubre, Yunta Surquillo se sumará a las celebraciones con una experiencia que combina gastronomía, coctelería temática y un concurso de disfraces en pareja.

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