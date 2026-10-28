Hay muchas maneras de celebrar Halloween en Lima, pero una de ellas invita a cambiar las fiestas multitudinarias por una cena especial. Este 31 de octubre, Yunta Surquillo se sumará a las celebraciones con una experiencia que combina gastronomía, coctelería temática y un concurso de disfraces en pareja.

La propuesta del restaurante busca convertir una salida a comer en una celebración diferente. Para ello, ha preparado una cena de tres tiempos que mantiene su pasión por las carnes y apuesta por la creatividad tanto en los sabores como en las presentaciones.

“Queremos que Halloween sea una oportunidad para sorprenderlos y demostrar que salir a comer puede convertirse en una experiencia completa”, señalan desde Yunta, donde esperan recibir a parejas y grupos de amigos dispuestos a disfrutar de una noche fuera de lo habitual.

¿Qué incluye la cena de Halloween de Yunta y cuánto cuesta?

La experiencia gastronómica está diseñada para dos personas y tiene un precio especial de S/199 por pareja. Quienes deseen complementar la cena podrán añadir un maridaje por S/40 adicionales, según las condiciones de la promoción.

La celebración también presentará cuatro cócteles temáticos que toman inspiración de personajes asociados con Halloween: La pócima de Drácula, preparado con vino tinto y frutos rojos; El Duende Verde, que combina gin andino, pepino, albahaca y tónica floral; The Scarecrow, con una mezcla de rones y notas cítricas; y El Chilcano Decapitado, elaborado con pisco y frutos rojos.

Cada bebida apuesta por colores llamativos y presentaciones que acompañan el espíritu de la fecha. “La idea es jugar con los colores, los aromas y la creatividad para que la coctelería también sea protagonista de la noche”, explican desde el restaurante.

¿Cómo participar en el concurso de disfraces de Halloween?

Uno de los principales atractivos de la celebración será el concurso de disfraces en pareja, que invita a los asistentes a poner a prueba su imaginación y creatividad. La pareja que destaque con su caracterización podrá ganar un vale de consumo de S/500.

La experiencia está pensada para disfrutar, compartir y llevarse fotografías de recuerdo, en una noche en la que la gastronomía y el entretenimiento se encontrarán en un mismo espacio.

¿Cuándo será la cena de Halloween y cómo reservar?

La celebración se realizará el sábado 31 de octubre, a partir de las 5 p. m., en Yunta Surquillo. El restaurante recomienda realizar las reservas con anticipación para asegurar un lugar y disfrutar de la experiencia. Para contactarlos haz clic en este enlace.