Casa Julián es sinónimo de vaca vieja, y en Lima Iñaki juega con otras cartas: una restricción que, según él, impide el ingreso de animales de más de 36 meses.

El oficio

¿Cuánto tardaste en entender la parrilla, y quién te lo enseñó?

Soy fuego, soy Leo, y tengo una relación muy especial con el fuego. Con 12 años empecé a trabajar en la parrilla con mi padre: compaginaba el fútbol con ayudarlo, y desde entonces no he salido de la parrilla. El conocimiento se puede transmitir, pero la sabiduría se adquiere con los años. Hay que estar en la parrilla para entender el fuego, y qué tiempo y qué cocción necesita cada producto.

Pasaste por Arzak y por el T-Bone Grill de Marbella antes de volver a la casa familiar. ¿Qué aprendiste fuera que no habrías aprendido en Tolosa?

Acabo de ver la serie de El Bulli y me trae muchos recuerdos, porque en mis inicios en Arzak coincidí con Aduriz y con muchos grandes chefs que estaban haciendo el stage, como yo. Ahí aprendí lo que significa la cocina, la alta gastronomía. Luego, en el hotel, aprendí cómo funciona un hotel y la diferencia entre trabajar ahí y en un restaurante. Me encanta la alta gastronomía, me encanta cocinar, pero desde el minuto uno tuve claro que quería trabajar en casa y expandir el proyecto de mi familia.

Dijiste que el conocimiento se transmite, pero la sabiduría no. ¿Qué es lo que más te ha costado enseñar a tu equipo?

Cuando tengo que enseñar a un parrillero nuevo, prefiero que no sepa nada, para que no se líe y haga todo lo que yo le transmito, sin inventar y sin traer cosas aprendidas de otros sitios. Pero lo que más me cuesta enseñar a mis chicos es otra cosa. Hoy en la hostelería todo el mundo va detrás de lo gastronómico, y lo que realmente buscan los clientes cuando llegan a tu restaurante es que les hagas sentir importantes, a gusto, como en su propia casa. En el momento en que entra un cliente empieza una historia, y para todos los que estamos de cara al público es fundamental que ese cliente se sienta especial.

Cena a cuatro manos Casa Julián x La Estampida Signature es una cena a cuatro manos de Iñaki Gorrotxategi, con José Luis Castro, Karla Bretoneche y Ricardo Castro como anfitriones. El menú arranca con El Arribo, un steak tartare de vaca vieja con 35 días de maduración; sigue con La Adaptación, una txistorra de La Estampida Beef, y con La Parrilla Peruana y la Parrilla Vasca, que enfrenta un bife ancho de vaca vieja de 35 días con un arroz con picaña de Ternera Signature de 15 días, arroz norteño y salsa de seco con tuétano ahumado. Cierra con el flan de queso de Casa Julián.

¿Qué tiene de “2.0” tu Casa Julián, y qué no te atreviste a cambiar?

Aunque me encantaría recrear el paisaje que podemos disfrutar en Tolosa, es muy difícil recrear esa atmósfera, esa esencia que los años le han dado al restaurante. Ese humo que ha ido quemando el techo no se puede copiar. Así que preferimos hacer algo moderno: Lázaro Rosa-Violán nos ayudó a hacer el 2.0 de Tolosa, y estoy muy contento con el resultado. Lo que no hemos podido cambiar es la manera de entender la carne. Los tres hermanos tenemos pequeñas diferencias en cada restaurante, pero la manera de hacer la carne y acompañarla con los pimientos es intocable.

La parrilla en casa

Dijiste que si la carne fue cara no usarías leña. ¿Por qué prefieres el carbón marabú?

Nos cuesta muchísimo encontrar esta carne, por la edad, por la alimentación. Por eso pienso que este tipo de carnes no necesita ningún aporte extra. Lo que buscamos es un ahumado neutro, y eso es lo que da el marabú: tiene muchas calorías, apenas hace chispas y sus volátiles son muy bajos, así que no le aporta demasiado humo a la carne.

¿Cuál es el error más caro que ves en una parrilla de casa?

El error más común, en casi todas las parrillas que se diseñan en el mundo, es que el carbón no respira bien. Nuestra parrilla es muy especial porque tiene un ciclo de aire: entra por abajo y ese aire que sube mantiene el calor dentro. La mayoría de las parrillas, por estética, tienen esa entrada cerrada, y cuando el carbón no respira hay mucha más llama descontrolada.

En Lima usamos algarrobo porque perfuma. ¿Es un error o es otra cultura?

La verdad es que llevo muchos años yendo a Perú, lo he utilizado y no hay gran diferencia. Depende de la humedad, de la calidad del carbón, también de la granulación. Es cierto que aporta unos matices más vegetales y más dulces, pero no tanto. Creo que a la ternera le puede venir bien.

La data Parrilla Don Eduardo, Av. Angamos Oeste 598, Miraflores. Cuándo: sábado 28 de noviembre de 2026. Dos servicios: almuerzo a las 12:30 p. m. y cena a las 7:30 p. m. Precio y reservas: 933 586 066.

Salar al principio va contra lo que mucha gente cree. ¿Cómo convences a un parrillero?

Es una leyenda urbana, pero se entiende muy fácil. Es verdad que, si salamos antes, la sal saca los jugos de la carne, y eso no lo queremos. Pero los sacaría si la dejáramos mucho tiempo: en una o dos horas terminaría sacándolos. En el asado nunca le da tiempo. Además, la sal se absorbe a temperatura corporal: mientras la carne, ya atemperada, sube hasta los 48 grados que queremos que alcance, es cuando absorbe la sal. Por eso se la ponemos al principio, para que absorba toda la que necesita.

¿Qué haces tú cuando cocinas para tu familia? ¿Eres igual de purista, o en casa también se rompen las reglas?

Depende. Obviamente tengo parrilla en casa, pero sí, hay veces que se rompen las reglas. Con gas, con una buena sartén o una buena plancha puedes hacer una muy buena chuleta. Simplemente tienes que lograr una buena reacción de Maillard y que no pierda los jugos.

Aprendió a leer el fuego a los 12 años, junto a su padre, y desde entonces no ha salido de la parrilla. (Foto: Casa Julián)

Su visita a Lima

En Casa Julián dicen que la raza no importa. Esta cena está construida sobre la raza. ¿Quién tiene razón?

Nosotros siempre defendemos la unidad animal por encima de la raza y la procedencia. Pero también tenemos claro el bienestar animal: un animal libre de frío y de enfermedades, que bebe agua corriente y no estancada, que está resguardado del sol en verano y tiene dónde refugiarse en invierno. Los animales, al final, reflejan todo lo que han vivido. Y esta ternera criolla está muy bien alimentada y muy bien cuidada. Hay que darle valor a eso.

¿Qué no se puede llevar a Lima de Casa Julián?

Nosotros trabajamos con vacas viejas, y eso es casi único en el mundo, porque es muy difícil encontrar animales de más de seis años fuera de Europa. Para mí la edad es la diferencia: el sabor, los matices que tiene una carne de seis o siete años. La ternera es un producto extraordinario, pero eso nunca lo va a tener. Y es una pena que el peruano no pueda disfrutarlo por una ley —supongo que viene de las vacas locas— que no deja entrar animales mayores de 36 meses. Tenemos que hacer lo posible por cambiarla, para que el peruano pueda disfrutar de esos animales como lo hacemos en Europa.