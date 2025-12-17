Mayta en 17 años de historia: Jaime Pesaque revela recetas y la filosofía que ha llevado a su restaurante al podio de los mejores del mundo en nuevo libro

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Mayta en 17 años de historia: Jaime Pesaque revela recetas y la filosofía que ha llevado a su restaurante al podio de los mejores del mundo en nuevo libroResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Es una bendición haber nacido en un país como el nuestro. Uno de los más biodiversos del mundo, con una cordillera que nos atraviesa y protege, mirando a un océano bondadoso que nos alimenta y una Amazonía que enriquece y oxigena al mundo. El libro “Mayta”, de Jaime Pesaque, es un homenaje a esta tierra fértil que es nuestro Perú; un país con muchas heridas, pero con héroes y heroínas que trabajan desde el amanecer para ofrecer incomparables conchas y mariscos del mar de Paracas, cosechar el cacao cultivado desde tiempos precolombinos o el cushuro de los lagos altoandinos.