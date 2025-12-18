Jhon Jiménez, campeón nacional de catadores, busca apoyo para su preparación rumbo al Mundial de 2026

A Jhon Jiménez Ramírez (23), actual campeón nacional de catadores, le tomó tiempo identificar los aromas y sabores en los cafés. Aunque creció entre los cafetales de la finca de sus padres, recién se interesó por la cata de cafés cuando tenía 18 años, con la llegada de la pandemia.

Nacido en el distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio, en la región Cajamarca, Jhon es tercera generación de caficultores. A estas tierras llegaron sus abuelos, quienes migraron desde la sierra de Piura para producir café y, desde entonces, su familia se ha dedicado a este cultivo. Pero él no planeaba quedarse: quería estudiar ingeniería. La pandemia cambió esa idea, pues durante los meses en los que no era posible salir de la finca comenzó a mirar el café de otra manera y a reconocer su potencial. “Vi que el café tenía oportunidades: viajar, conocer gente, reconectar con mi origen”, recuerda.

En 2022, Jhon estudió para formarse como catador de cafés especiales, profesional encargado de evaluar sensorialmente el café para determinar su calidad, perfil y valor en el mercado. Su objetivo era comprender la industria: los estándares, el mercado, los requisitos de los compradores internacionales y, sobre todo, cómo mejorar los procesos en su finca. Ese mismo año obtuvo la certificación Q Grader, una acreditación internacional que valida a catadores capaces de evaluar cafés de la variedad arábica. Con ello, surgió el deseo de salir del país para aprender más.

Todo lo que aprendía lo ponía en práctica en las catas de la ciudad de Jaén, donde llegó a catar más de 80 muestras al día. En ese proceso, entendió que catar no era solo tener buen paladar: era un entrenamiento mental. “Al inicio me frustré mucho. Me costaba. Descubrir notas es un trabajo del cerebro; es forzar la memoria sensorial para encontrar algo diferente. Con práctica constante, ya no se olvida”, refiere.

Con mucha dedicación, Jhon Jiménez se convirtió en el campeón nacional de catadores de 2025. (Foto: Campeonatos Café Perú)

En 2023, con sus propios recursos, viajó a España y Francia. Visitó cafeterías que trabajaban con café peruano, asistió a competencias de cata y latte art, conoció referentes internacionales —como James Hoffmann, barista, escritor y uno de los creadores de contenido sobre café de especialidad más influyentes a nivel mundial— y pasó tres meses evaluando cafés en Barcelona. Ganó incluso un premio que lo llevó a visitar una finca en Colombia y a recibir un premio en efectivo, el cual destinó a seguir capacitándose.

De regreso en Perú, trabajó como barista y tostador, fue especialista en control de calidad en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vraem) para la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), y más tarde se desempeñó como consultor.

Los detalles marcan la diferencia en la cata

Entre 2022, 2023 y 2024 participó en las competencias nacionales de catadores, organizadas por la Central de Café y Cacao, quedando en el tercer, segundo y undécimo puesto. Ese contraste entre sus logros le enseñó otra lección: la competencia no es solo habilidad, también es estabilidad mental. Por eso, este año decidió cambiarlo todo.

Desde el mes de enero de 2025 entrenó dos veces por semana, incorporó gimnasio, rutinas de concentración y suplementos para mejorar el rendimiento cognitivo. “Todos los competidores son buenos catadores, así que tienes que enfocarte en los detalles para marcar la diferencia”, dice.

El resultado: se convirtió en el campeón nacional de catadores de 2025. Y eso que, tres días antes del campeonato, una gripe fuerte casi lo deja fuera. “Pensé que era el fin. Tenía escalofríos, dolor de cuerpo. Pero me cuidé, dormí bien y sentí que volví a percibir los sabores”. Volvió y ganó.

Jhon trabaja en el control de calidad de cafés destinados a Holanda y Estados Unidos, y exporta microlotes de su finca y de más de 20 pequeños productores de Cajamarca, Cusco y Huánuco.

En cuanto al mercado nacional, los microlotes que selecciona abastecen a cafeterías como Monótono Coffee (Barranco) y a tostadurías como Fortunato Coffee Roasters (Pueblo Libre) y Elevaría Café (Trujillo). Su principal objetivo es que los productores obtengan mejores precios y que el café peruano gane terreno en Europa.

Actualmente, Jhon Jiménez trabaja en el control de calidad de cafés destinados a Holanda y Estados Unidos. (Foto: Campeonatos Café Perú)

Con miras a recaudar fondos para su entrenamiento para el Campeonato Mundial de Catadores, que se realizará en Tailandia en mayo de 2026, dictará talleres de cata con una selección de cafés especiales de Cajamarca y Cusco el 20 de diciembre en cafeterías de Lima.

Desde enero, además, ofrecerá talleres grupales de cata y pondrá a la venta cafés seleccionados por él, así como cucharas de cata profesionales, recubiertas en titanio y autografiadas. Para más información de los talleres del 20 de diciembre y de lo que se viene para enero, puedes contactarlo al Whatsapp: 964 842 468.

Sus padres, Duberli Jiménez Cruz y Betsabé Ramírez Guevara, están orgullosos de su logro. “Se sienten representados. Sus nombres aparecen en los cafés que exportamos”, cuenta.

En 2026 representará al Perú en el Mundial de Catadores, que se realizará en Tailandia en el mes de mayo. Además de aspirar a tener un buen desempeño en esta competencia, sueña con lograr algo más grande. “Quiero que reconozcan el trabajo detrás del café. Que haya confianza en lo que hacemos. Que nuestro café sea más fácil de vender en el mundo. Y que el Perú sea conocido por su calidad”, afirma, convencido de que hará todo lo posible.