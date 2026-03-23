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El chef español Joan Roca es de los más reconocidos en el mundo. Su restaurante, El Celler de Can Roca, se inauguró en 1986, en un local adyacente a Can Roca, el bar-restaurante de sus padres.
El chef español Joan Roca es de los más reconocidos en el mundo. Su restaurante, El Celler de Can Roca, se inauguró en 1986, en un local adyacente a Can Roca, el bar-restaurante de sus padres.
/ El Celler De Can Roca
Por Diana Gonzales Obando

Joan Roca es de los mejores chefs del mundo. Su restaurante, El Celler de Can Roca —que lidera junto a sus también famosísimos hermanos Josep (sommelier) y Jordi (pastelero)—, tiene tres estrellas Michelin y es Best of the Best después de haber ganado dos veces como el mejor del mundo según The World’s 50 Best Restaurants. A sus galardones, que son muchos, se suma una profunda historia familiar en Girona, donde nació y comenzó esta aventura gastronómica hace 40 años.

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