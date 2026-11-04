La gastronomía peruana volvió a tener un lugar privilegiado en The 50 Best. Fueron tres los restaurantes peruanos que quedaron entre los 50 mejores. Cabe destacar que Perú ya ha tenido restaurantes ubicados en el primer lugar del ránking del mundo. En 2023, Central se alzó con el trofeo y en 2025, Maido se convirtió en el mejor.

Estas son las ubicaciones logradas por los restaurantes peruanos en The 50 Best Restaurants 2026

Puesto 45: Mayta

Puesto 13: Mérito

Puesto 7: Kjolle

Los elegidos en la antesala

En la lista extendida, Mil se ubicó en el puesto 95. Conoce todos los restaurantes que pertenecen a esta lista:

Esta es la lista extendida de The 50 Best. / Difusión

El menú de Kjolle

El menú degustación de Kjolle consta de nueve pasos que recorren todo el territorio peruano: desde la costa, donde se encuentra el restaurante, hasta los Andes y la Amazonía. En palabras de Pía León, se trata de un viaje por los paisajes, los productos y las personas que habitan y trabajan en esas latitudes. El Perú en su conjunto como fuente de inspiración. “De eso se trata la experiencia: de conocer, aprender, dejarse llevar, abrir un poco más la mirada y la mente, y entregarse a tres horas divertidas”, afirma la cocinera. “Buscamos que las personas que nos visitan de fuera tengan ganas de regresar no solo al restaurante, sino también al país”, complementa.

Desde su apertura en 2018, Kjolle ha escalado posiciones en los principales ránkings gastronómicos. En 2025 alcanzó el puesto 9 en The 50 Best Restaurants y el segundo lugar en Latin America’s 50 Best Restaurants. Dirección: Pedro de Osma 301, Barranco. Atención de martes a sábado. Reservas: www.kjolle.com.

¿Por qué Central y Maido no están en la lista de los mejores del mundo?

El restaurante peruano Central fue elegido el mejor del mundo en el 2023. Tras ello, no ha vuelto a aparecer en la lista, pero ello tiene una explicación. Y es que el restaurante a cargo de Virgilio Martínez y Pía León es parte del “Best of the Best”.