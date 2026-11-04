icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Kjolle asciende al puesto 7 de los mejores restaurantes del mundo.
Kjolle asciende al puesto 7 de los mejores restaurantes del mundo.
/ César Campos
Por Alejandra Garboza

La gastronomía peruana volvió a tener un lugar privilegiado en The 50 Best. Fueron tres los restaurantes peruanos que quedaron entre los 50 mejores. Cabe destacar que Perú ya ha tenido restaurantes ubicados en el primer lugar del ránking del mundo. En 2023, Central se alzó con el trofeo y en 2025, Maido se convirtió en el mejor.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?