¿Quién no ha buscado confort en esa receta que preparaba su abuela? Hay platos que alimentan y otros que parecen tener un poder adicional: reconfortar. Un caldo servido en días difíciles, un postre reservado para las celebraciones familiares o ese guiso capaz de reunir a todos en la mesa. Las abuelas (y también muchos abuelos) tienen esa capacidad especial de transformar ingredientes sencillos en recuerdos imborrables. Sus recetas no solo se transmiten de generación en generación; también conservan historias, afectos y enseñanzas que permanecen vivas mucho después de que termina la comida.

Con ese espíritu nace La receta de mi abuela, la nueva categoría especial de los Premios Somos. La propuesta busca rendir homenaje a aquellas preparaciones familiares que han acompañado cumpleaños, reuniones, fiestas y momentos cotidianos, pero también a las personas que las hicieron posibles.

Desde hace algunos años, los Premios Somos buscan involucrar a los lectores y comensales en esta gran celebración de la gastronomía peruana. Son ellos quienes ayudan a reconocer a sus restaurantes favoritos y a destacar las propuestas que forman parte de su vida diaria. Sin embargo, el espíritu de los galardones pasa por descubrir vivencias que muchas veces permanecen lejos de los reflectores. En esta ocasión, la invitación es a mirar hacia casa y compartir aquellas recetas que merecen ser preservadas y celebradas.

En la edición de 2025, Ana María Vega fue reconocida por el equipo de Somos como la ganadora del concurso Cocinero en casa. / Joel Alonzo

La iniciativa continúa el camino abierto el año pasado por la categoría Cocinero en casa, creada para reconocer a cocineros anónimos cuyo talento brillaba en el ámbito local. La ganadora de esa edición fue Ana María Vega, quien conquistó a todos con la historia detrás de su adobo a la limeña y demostró que algunas de las mejores experiencias gastronómicas nacen lejos de los restaurantes, en las cocinas donde se construyen los recuerdos más entrañables.

Para participar en la receta de mi abuela, los lectores deberán enviar, de manera clara y sencilla, los ingredientes y la preparación. Además, será necesario acompañarla con una breve reseña que permita conocer la historia detrás del plato. Queremos saber quién lo prepara, cómo llegó a la familia, en qué ocasiones suele compartirse o qué recuerdos despierta entre quienes lo disfrutan. También será importante incluir una fotografía de buena calidad que ayude a ilustrar tanto la preparación como a la persona detrás de ella.

¡Participa en los Premios Somos! Desde 2023, los Premios Somos reconocen lo mejor de la gastronomía peruana en distintos rubros. En esta edición, puedes votar por tus favoritos en 37 categorías. Entra a la web para votar haciendo click aquí. La votación estará abierta hasta fines de julio.

No buscamos textos extensos ni recetas sofisticadas. Nos interesan las historias auténticas, aquellas que reflejan cómo la cocina puede convertirse en un vehículo de memoria, afecto y tradición. El ganador o la ganadora de esta categoría será elegido por el equipo editorial de Somos. Asimismo, las mejores recetas, historias y fotografías recibidas serán publicadas en las páginas de la revista.

Fiesta de la buena mesa

Los Premios Somos reconocerán a los protagonistas de 37 categorías vinculadas al universo gastronómico peruano. Restaurantes, cafeterías, panaderías, bares, cocineros y emprendimientos forman parte de una celebración que busca destacar la diversidad y riqueza de nuestra cocina. Se trata de una fiesta construida junto a los lectores, quienes con sus votos, recomendaciones e historias ayudan a identificar los espacios, sabores y personajes que enriquecen nuestra gastronomía.

La receta de mi abuela se suma a ese propósito, recordándonos que algunas de las tradiciones culinarias más valiosas nacen dentro del hogar.