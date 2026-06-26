00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A través de la nueva categoría La receta de mi abuela buscamos conocer y celebrar esa preparación que conquista a distintas generaciones de tu familia.
A través de la nueva categoría La receta de mi abuela buscamos conocer y celebrar esa preparación que conquista a distintas generaciones de tu familia.
/ istock / Archivo EC
Por Pierina Denegri Davies

¿Quién no ha buscado confort en esa receta que preparaba su abuela? Hay platos que alimentan y otros que parecen tener un poder adicional: reconfortar. Un caldo servido en días difíciles, un postre reservado para las celebraciones familiares o ese guiso capaz de reunir a todos en la mesa. Las abuelas (y también muchos abuelos) tienen esa capacidad especial de transformar ingredientes sencillos en recuerdos imborrables. Sus recetas no solo se transmiten de generación en generación; también conservan historias, afectos y enseñanzas que permanecen vivas mucho después de que termina la comida.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.