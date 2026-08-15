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En su cocina, la señora De la Vega supervisa la preparación del champús. Su nieta Carmen Rozas presentó al concurso la receta y la historia familiar que la acompaña. (Foto: Diego Moreno/ Revista Somos)
En su cocina, la señora De la Vega supervisa la preparación del champús. Su nieta Carmen Rozas presentó al concurso la receta y la historia familiar que la acompaña. (Foto: Diego Moreno/ Revista Somos)
Por Oscar García

Desde su casa frente al parque El Carmen, en Pueblo Libre, la señora Elisa de la Vega Muñoz recibe al equipo de Premios Somos con una alegría que parece desmentir sus 99 años. El próximo año cumplirá un siglo de vida, cuenta, sin abandonar muchas de sus costumbres favoritas, entre ellas leer El Comercio todos los días. “Nunca me pierdo la página editorial, porque allí está resumido todo”, dice esta fiel suscriptora. Elisa acaba de convertirse en la ganadora de la primera edición del concurso La Receta de mi Abuela, de Somos, gracias a un postre que prepara desde hace varias décadas y que, además de revelar su talento en la cocina, encierra una historia de independencia, de vocación de servicio y hasta de devoción a la Virgen del Carmen.

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