Jugosas, ahumadas, con queso derretido o combinaciones inesperadas: las hamburguesas se han convertido en uno de los platos más celebrados de la escena gastronómica limeña. Detrás de cada una hay técnica, buenos insumos y, sobre todo, mucha creatividad.

En esta lista reunimos las 10 mejores hamburguesas de Lima para el 2026, según la guía de los Premios Somos anunciada en el 2025. Una ruta imprescindible para quienes buscan una mordida memorable en la ciudad.

¿Dónde comer hamburguesas en Lima?

Estas son las 10 mejores hamburgueserías de la ciudad, según la guía de los Premios Somos, anunciada en el 2025.

3/4 Burger Bar

Dirección: Calle Enrique Palacios 1072, Miraflores.

Bendita Burger

Pedidos al: 913 493 027 o vía web oficial.

Big Boy Burgers

Dirección: Consulta aquí todas sus locaciones.

Blast Smash Burgers

Dirección: Calle 2 de Mayo 646, Miraflores.

Boycott

Dirección: Av. Mariscal Caceres 270, Miraflores/ La Encalada 975, Surco.

Burgerboy

Dirección: Consulta aquí todos sus locales.

Café A Bistró

Dirección: Av. Del Ejercito 2193, San Isidro.

Café A Bistró.

Juicy Lucy

Dirección: Consulta aquí todos sus locales.

Mad Burger

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1244, Miraflores / C.C Parque La Molina.

Papachos

Dirección: Consulta aquí todos sus locales.