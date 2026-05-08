Entre las calles Libertad y Berlín de Miraflores, una zona reconocida por su agitada vida nocturna y diversidad de bares, la casa de Lima 1821 llegó con una propuesta que engloba gastronomía, coctelería y diversión con sello miraflorino.

“Disruptivo, innovador. Es un formato que está muy de moda en Europa. Tenemos el concepto de ‘dinner club’, un ambiente que no es una discoteca, pero tiene muy buena coctelería”, explica el chef corporativo Giancarlo Regalado sobre este espacio contemporáneo ideal para una cena distinta, las ‘previas’ o para quedarse de largo con la música a cargo del DJ o artistas en vivo.

/ Lima 1821

El chef define la carta como de estilo Lima contemporánea, con mucha técnica y lo más destacable de la cocina peruana. Para tener una idea de su propuesta, en Lima 1821 pueden encontrar desde el clásico lomo saltado de la casa, rigatoni con carrillera al vino tinto o udones escabechados tipo parihuela al estilo japonés. Las estrellas de las entradas son las conchas al ajillo, así como el cebiche carretillero que es una fusión entre tiradito de mariscos con conchas, langostinos y la pesca del día. En el cebiche usan una emulsión de rocoto ahumado, una explosión de sabores: “Aquí comes un cebiche carretillero y vas a encontrar uno estilizado, con mucha técnica”, comenta el chef.

De los fondos, destacan el aeropuerto en homenaje a este emblemático plato típico del chifa mezclado con salchicha y chorizo de la selva y trocitos de maduro frito.

Recientemente, Lima 1821 ha anunciado que estará abierto en el horario de almuerzo para un público más asociado a lo corporativo de la zona y la vida turística de Miraflores.

/ Lima 1821

Su barra se adapta al cliente y al momento del día. Se han preocupado por brindar una carta en la que encuentres la coctelería más clásica hasta sus propias versiones para renovar la experiencia. El Capitán, un clásico peruano que está siendo revalorado y en este local tiene su propia versión con dos tipos de pisco: negra criolla y quebranta. Pídelo como Capitán 1821 y puede ir acompañarlo con unas deliciosas croquetas de plátano maduro.

/ Lima 1821

Si buscas nueva coctelería en base a pisco podrías probar el Maravisco elaborado con pistacho, almendra y maracuyá, y picar unas conchas al ajillo. El Solara y Carajos de Lima también le rinden culto a nuestro destilado bandera y a nuestra histórica capital. Es lo que buscan en Lima 1821, sentarse a saborear, entre platos y copas, los recuerdos de una tradición gastronómica con sus escabeches, cebiches o postres como la tarta vasca de picarón, y al mismo tiempo ubicarse entre la vida nocturna contemporánea.

/ Lima 1821

Hay quienes buscan probar nueva coctelería e ir a conversar por unas horas con su grupo. Otros, celebran toda la noche. La casona se presta para cualquier ocasión. Tiene varios espacios como la terraza o salones donde sentirse en un ambiente más privado y otros donde la música está en su punto para la diversión. Además de cocteles, los vinos y espumantes comparten la celebración: “Hemos tenido buena acogida porque se ha prestado mucha atención al buen maridaje y coctelería de autor”, refiere Giancarlo Regalado.

Sea para el almuerzo o entrada la noche, en Lima 1821 de todas maneras se contará con un buen aliado para asegurar la buena mesa, coctelería que sorprende y un espacio diferente para la diversión. //