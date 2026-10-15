Por Redacción EC

La gala mundial de The World’s 50 Best Restaurants, evento de origen británico donde se reconoce a los 50 mejores restaurantes del mundo, está cada vez más cerca. Y, por primera vez, se celebrará en América Latina, en Lima específicamente.

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