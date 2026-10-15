La gala mundial de The World’s 50 Best Restaurants, evento de origen británico donde se reconoce a los 50 mejores restaurantes del mundo, está cada vez más cerca. Y, por primera vez, se celebrará en América Latina, en Lima específicamente.

Aunque la fecha central será el día 4 de noviembre, entre el domingo 1 y el jueves 5 de noviembre, se ofrecerán experiencias gastronómicas únicas, con un número limitado de boletos disponibles para cada evento.

¿Cuáles serán las experiencias y quiénes participan?

1. Clon x Naar

Domingo 1 de noviembre, almuerzo

Ubicado en el bohemio distrito de Barranco, Clon se distingue por su ambiente acogedor y contemporáneo, ofreciendo una divertida combinación de platillos peruanos modernos con un toque venezolano, creados por el chef y propietario Juan Luis Martínez. Clon dará la bienvenida al chef indio Prateek Sadhu, de Naar, en Kasauli, uno de los grandes innovadores culinarios de la India. Sadhu destaca la cocina del Himalaya y cuenta las historias de esta cordillera y sus habitantes.

Clon dará la bienvenida al chef indio Prateek Sadhu, de Naar, en Kasauli, uno de los grandes innovadores culinarios de la India.

2. Shizen x Nuema

Domingo 1 de noviembre, cena

Ubicado en el exclusivo distrito de San Isidro, Shizen fue fundado por los chefs Mayra Flores, Renato Kanashiro y Coco Tomita. El restaurante ofrece una propuesta innovadora de cocina nikkei, que combina la refinada técnica de la gastronomía japonesa con ingredientes y sabores peruanos llenos de vitalidad. Shizen se unirá a los chefs invitados Alejandro Chamorro y Pía Salazar, de Nuema, en Quito, pioneros de la gastronomía ecuatoriana moderna.

3. Cosme x Cocina Hermanos Torres

Lunes 2 de noviembre, almuerzo

Fundado en 2015 por el chef James Berckemeyer, Cosme ofrece comida reconfortante de gran calidad en el distrito de San Isidro. El restaurante se inspira en la cocina casera tradicional y aplica técnicas modernas a ingredientes peruanos de temporada para crear platillos cálidos y nostálgicos. Cosme colaborará con los chefs gemelos Sergio y Javier Torres, las mentes creativas detrás de Cocina Hermanos Torres, en Barcelona. Los hermanos se distinguen por destacar los ingredientes de temporada, la precisión técnica y una cocina creativa arraigada a la tradición catalana.

4. Rafael x Saint Peter

Miércoles 4 de noviembre, almuerzo

Ubicado en una vibrante casona Art Déco, Rafael, el restaurante insignia del chef y propietario Rafael Osterling, presenta una cocina peruana contemporánea con refinadas influencias mediterráneas y asiáticas. Por una sola noche, se unirá a Rafael el chef australiano e innovador en productos del mar Josh Niland, de Saint Peter, en Sidney, quien es reconocido por su trabajo pionero en la cocina con pescado entero y por transformar las prácticas culinarias relacionadas con los productos del mar a nivel mundial.

Rafael, el restaurante insignia del chef y propietario Rafael Osterling, presenta una cocina peruana contemporánea con refinadas influencias mediterráneas y asiáticas.

5. Sapiens x Kol

Jueves 5 de noviembre, cena

Sapiens y Kol se unen para ofrecer una cena por una sola noche, que combina influencias mexicanas y peruanas a través de productos locales, frutos del mar y vibrantes sabores cítricos, con la cocina a fuego de leña de Sapiens como protagonista. Inspirado en una pasión compartida por celebrar el origen, el menú destaca lo mejor que Perú tiene para ofrecer.

Los detalles completos de The 50 Signature Sessions, incluidas las opciones de reservación, se actualizarán en el sitio web de The 50, aquí.

¿Cómo comprar los boletos?

La preventa exclusiva es de una semana para titulares de Visa a partir del 16 de octubre. La venta general será el 23 de octubre este enlace de registro anticipado: The 50 Experiences. Desde esa fecha se publicarán todos los detalles de las sesiones y las opciones de reservación.