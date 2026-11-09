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Descubre seis bodegas internacionales reconocidas con la Gran Medalla de Oro en Expovino Wong 2026, cuyas etiquetas se pueden encontrar y disfrutar en Lima.
Descubre seis bodegas internacionales reconocidas con la Gran Medalla de Oro en Expovino Wong 2026, cuyas etiquetas se pueden encontrar y disfrutar en Lima.
/ iStock
Por Pierina Denegri Davies

El vino tiene distintas maneras de contar el lugar del que viene. Algunas etiquetas hablan de la tradición de una región, otras de la búsqueda por interpretar mejor sus viñedos y algunas consiguen renovar el interés por variedades que nunca pasan de moda. En el marco de Expovino Wong 2026, encuentro que reúne a productores y amantes del vino nacional e internacional, presentamos una selección de seis bodegas reconocidas en esta edición. El recorrido nos lleva principalmente por Mendoza, Argentina, con nombres como Alta Vista, Rutini, Cadus, Viña Cobos y Escorihuela Gascón, además de una parada en La Rioja, España, de la mano de Bodegas LAN.

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