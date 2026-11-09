El vino tiene distintas maneras de contar el lugar del que viene. Algunas etiquetas hablan de la tradición de una región, otras de la búsqueda por interpretar mejor sus viñedos y algunas consiguen renovar el interés por variedades que nunca pasan de moda. En el marco de Expovino Wong 2026, encuentro que reúne a productores y amantes del vino nacional e internacional, presentamos una selección de seis bodegas reconocidas en esta edición. El recorrido nos lleva principalmente por Mendoza, Argentina, con nombres como Alta Vista, Rutini, Cadus, Viña Cobos y Escorihuela Gascón, además de una parada en La Rioja, España, de la mano de Bodegas LAN.

El malbec según su origen

IG: @bodegaaltavista

Fundada en Mendoza durante los años noventa, Alta Vista combina técnicas de elaboración francesas con el terroir local. Fue una de las primeras bodegas en mostrar cómo el malbec puede expresar perfiles distintos según el suelo y el microclima. Su vino ícono, Alta Vista Alto 2020, un blend de malbec y cabernet sauvignon, se alzó con la Gran Medalla de Oro en Expovino, entre los tintos de larga crianza.

Tradición riojana e innovación

Desde la DOCa Rioja, Bodegas LAN toma su nombre de las iniciales de Logroño, Álava y Navarra. La casa fue pionera en emplear barricas mixtas, ensambladas con duelas de roble americano y fondos de roble francés. Su LAN A Mano Edición Limitada 2021, elaborado principalmente con tempranillo y otras variedades autorizadas de Rioja, recibió la Gran Medalla de Oro en la última edición de Expovino.

El legado de Felipe Rutini

Con más de un siglo de historia, Rutini Wines fue fundada por el inmigrante italiano Felipe Rutini y hoy cuenta con bodegas en Maipú y Valle de Uco. Su etiqueta ícono lleva el nombre de su fundador: Felipe Rutini 2019 y obtuvo la Gran Medalla de Oro en Expovino. La casa también desarrolla un amplio portafolio que incluye las líneas Rutini y Trumpeter, con variedades y estilos ideales para diferentes ocasiones.

La expresión del terroir

Nacida en 1998 como la línea de alta gama de Nieto Senetiner, Cadus Wines se comercializa hoy de manera independiente. Su trabajo se concentra en pequeñas partidas y en expresar el origen de sus viñedos, ubicados en zonas como Gualtallary, Los Chacayes y Las Compuertas. Cadus Finca Las Torcazas Malbec 2021 recibió la Gran Medalla de Oro en Expovino, en la categoría de malbec con crianza en barrica.

La apuesta de Paul Hobbs

Fundada en 1992 por el enólogo estadounidense Paul Hobbs y socios argentinos, Viña Cobos nació con la apuesta de demostrar el potencial de Mendoza para elaborar tintos de talla internacional. Trabaja con fincas de Luján de Cuyo y el Valle de Uco. En Expovino, Bramare Malbec 2023 consiguió la Gran Medalla de Oro, mientras Felino Cabernet Sauvignon 2024 recibió la Medalla de Oro en otra categoría de la competencia.

La elegancia del cabernet franc

Con raíces históricas en Mendoza, Escorihuela Gascón reúne viñedos emblemáticos en Agrelo y un proyecto biodinámico en El Cepillo, Valle de Uco. Su portafolio abarca distintas variedades y líneas, desde etiquetas de entrada hasta vinos de alta gama. En Expovino, Pequeñas Producciones Cabernet Franc se llevó la Gran Medalla de Oro. Esta línea reúne vinos de partidas seleccionadas y permite explorar una expresión particular de la cepa.