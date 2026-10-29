icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Casa Tambo presenta Raíces, una carta hecha a base de insumos peruanos.
Casa Tambo presenta Raíces, una carta hecha a base de insumos peruanos.
/ Joel Alonzo
Por Alejandra Garboza

La música criolla suele evocar una jarana, una guitarra y una mesa compartida. En esa escena, la comida también tiene un lugar, platos que pasan de una generación a otra y que forman parte de la memoria familiar. En ese sentido, Casa Tambo pone el foco en esos sabores con Raíces, una carta que busca revalorar la cocina peruana a través de sus ingredientes, recetas y tradiciones.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?