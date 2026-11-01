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Resumen

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El reconocido chef nos recibió en Maido Hub, un espacio inaugurado hace un par de meses, que funciona como laboratorio y cocina para el equipo. En las noches, se convierte en un sitio perfecto para recibir grupos grandes que deseean vivir una experiencia única.
El reconocido chef nos recibió en Maido Hub, un espacio inaugurado hace un par de meses, que funciona como laboratorio y cocina para el equipo. En las noches, se convierte en un sitio perfecto para recibir grupos grandes que deseean vivir una experiencia única.
/ Diego Moreno
Por Pierina Denegri Davies

En 2015, Maido ingresó a The 50 Best Restaurants y comenzó un recorrido que lo llevó a ocupar los primeros puestos del ránking, ganar cuatro veces el reconocimiento al mejor restaurante de Latinoamérica y alcanzar el quinto lugar mundial en 2024. Un año después, el restaurante de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura llegó a la cima: en junio de 2025 fue elegido el mejor restaurante del mundo.

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