Melt: descubre la propuesta que celebra el brunch americano todo el día en San Isidro

Desde las 7:30 a.m., Melt abre sus puertas con la calidez de un diner americano traído a Lima y adaptado al ritmo local. El espacio es luminoso y retro, con mesas amplias con bordes redondos, tazas naranjas esperándote desde que te sientas y un balde con cubiertos que deja claro que aquí se viene a disfrutar sin complicaciones. Hay una barra para quienes llegan temprano a avanzar pendientes con un café humeante, servido al estilo clásico: el mesero trae la jarra y llena la taza en la mesa, como en esas escenas familiares de películas estadounidenses. Minimalista, pero cálido; práctico, pero con carácter.

Los waffles son un bocado de desayuno que se puede encontrar durante todo el día en Melt. / Richard Hirano

El concepto nace como un brunch all day y un refugio de comfort food desde la mañana hasta la noche. La idea es transmitir ese estado de ánimo relajado que uno suele asociar al brunch del fin de semana, sin limitarlo al sábado o domingo. Buscan que la gente pueda darse ese respiro todos los días: disfrutar, conversar, compartir y sentirse un poco en casa, según afirma Mauro Pellegrino, gerente.

Las smash burgers son una alternativa perfecta para cualquier ocasión. Si lo tuyo es el dulce, los milkshakes son antojos ideales para acompañar la ocasión.

En la carta aparecen guiños directos a los diner americanos: waffles con pollo frito y miel de maple, pancakes que se pueden acompañar con tocino o huevo frito, y bagels neoyorquinos con rellenos como salmón ahumado. Pero también hay detalles muy peruanos que anclan la propuesta a nuestra cocina. El Huancaína Mac & Cheese con lomo saltado es uno de los platos más ideales para saborear esta fusión, igual que los huevos revueltos con salchicha huachana.

Conoce más... Bebidas para todos los gustos La carta incluye cocteles como el Orange Days, con amaretto, Aperol, cordial de maracuyá y agua tónica o el Begonias Sour, con whiskey, cordial de uva y limón. También ofrecen mocktails como el coffee and tonic, el passion melt o el red seduction. Estas opciones se pueden disfrutar con shots de café. Si lo suyo son los dulces, cuentan con una selección de shakes contundentes.

Postres To Go Además de los platos que ofrecen para disfrutar en salón, cuentan con una vitrina de antojos dulces para llevar. Encontramos opciones como galletones de red velvet, carrot cake, tarta de arándanos y más delicias.

Por las noches, el ambiente cambia. Las luces se vuelven más tenues y la carta incorpora parrillas preparadas en potentes parrillas Josper. No buscan convertirse en una steakhouse, sino servir cortes “al estilo Melt”: entraña, vacío y New York steak acompañados de papas fritas, puré, camote, mac & cheese, espinacas a la crema o ensalada, además de salsas como chimichurri, a las pimientas, bearnesa o BBQ. Para compartir, los onion rings con jalapeño mayo son un acierto absoluto.

El sándwich de pulled pork (cerdo mechado con salsa BBQ) fue de los favoritos de la visita. La porción es generosa, el pan suave y se sirve con pepinillos y otros acompañamientos que refrescan cada bocado. El mejor piqueo fueron los onion rings, extra crocantes y con toques de parmesano rallado encima. / Richard Hirano

¿Un final dulce y necesario? El clásico waffle con frutos rojos y crema batida nunca falla, pero el NY Cheesecake y el S’more de lúcuma también merecen su momento. Melt es así: un lugar para disfrutar solo o con amigos, para comer rico y dejarse encantar un rato.

Los Huancaína Mac & Cheese son uno de los platos con elementos peruanos que decidieron incorporar a la carta de Melt. Se sirve con un jugoso lomo saltado, preparado con carne de calidad cocida en su punto y verduras sabrosas y perfectas. / Richard Hirano